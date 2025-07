Baník chce letos hrát evropské soutěže. ‚Kluci si začali věřit,‘ říká sportovní ředitel Mikloško

Fotbalisté Baníku Ostrava budou podruhé za sebou hrát evropské poháry. V minulé sezoně totiž skončili třetí a nechali za sebou i pražskou Spartu. Ostravský celek v přestupovém období nezaznamenal žádný odchod, do sezony ale vstoupí bez obránce Michala Frydrycha. Ten si stále odpykává trest deseti zápasů. Ostrava 11:46 19. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Baníku (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Baník Ostrava v minulé sezoně dvakrát ze tří vzájemných měření dokázal porazit Spartu i Plzeň, se kterou do posledního kola bojoval o druhou příčku za odskočenou Slavií. A definitivně si tak dokázal, že může dlouhodobě patřit k absolutní elitě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaká je nálada v Baníku před vstupem do sezony

„Dokážeme vyhrávat těžké zápasy, jak jsme si potvrdili a ukázali. Nicméně víme, že letos je konkurence vyšší, kluby zbrojí, kádry budou nadupané kvalitou. Kandidátů do první šestky je spousta. Věřím, že se nám letos podaří probojovat se do jedné z evropských soutěží, ať už Evropské či Konferenční ligy,“ říká trenér Baníku Pavel Hapal na startu ligové soutěže a před vstupem do Evropské ligy s Legií Varšava.

Právě loňské nakonec neúspěšné pohárové dvojutkání s Kodaní ukázalo kvalitu Baníku a ten pak v ligových zápasech získané zkušenosti podle sportovního ředitele Luďka Mikloška zúročil.

„Jsem přesvědčení, že i utkání s Kodaní nám v minulé sezoně pomohla. Kluci si začali věřit, že jsou schopni odehrát kvalitní utkání proti takovému soupeři, jako je právě Kodaň. Věřím, že na to navážeme a budeme pokračovat,“ dodává Mikloško.

Baník před novou sezonou udržel všechny opory úspěšného kádru. Je otázkou, jak dlouho bude ještě absentovat obránce Michal Frydrych po faulu na olomouckého Jana Klimenta, po kterém dostal deset zápasů.

„Ten čas už všechno trochu zklidnil. Teď se připravuji na novou sezonu, snažím se na to už moc nemyslet a nevracet se k tomu, co se stalo. Udělal jsem všechno proto, abych to nějak mohl odčinit. I když je těžké, když se něco takového stane. Celé období bylo těžké. Teď už bych si přál, aby to bylo veselejší,“ doplnil Michal Frydrych.

V sobotu v 17 hodin čeká Baník Ostrava první zápas sezony na hřišti Bohemians Praha.