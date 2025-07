Trenér Hapal by rád poprvé v kariéře porazit Legii. ‚Hodně to napoví do odvety,‘ říká před zápasem

Baník Ostrava – Legia Varšava, to bude ve čtvrtek od 19 hodin vypjatý fotbalový duel druhého předkola Evropské ligy před vyprodaným hledištěm v Ostravě. Půjde o sportovní střet, ale i duel dvou velkých fanouškovských táborů. Trenér Baníku Pavel Hapal během působení v Polsku Legii jako kouč nikdy neporazil. Ostrava 10:14 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Hapal | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Trenér Baníku Pavel Hapal říkal na oficiální předzápasové tiskové konferenci polsky, že by chtěl Legii poprvé v kariéře porazit a že by byl moc spokojený.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal před prvním zápasem proti Legii Varšava

V zemi severních sousedů totiž působil a nad nejúspěšnějším polským klubem jako tehdejší trenér Lubinu v polské soutěži nikdy nevyhrál. Legia ale možná prochází složitým ekonomickým obdobím, fanoušci se od klubu trochu odvracejí.

„To, jaké tam mají problémy, to úplně nevím, ale zachytili jsme to. Na druhou stranu vyhráli polský pohár. Sice to tabulkové umístění pro ně nebylo asi nejšťastnější. Mají další trofej na poličce a věřím tomu, že k poražení jsou a je to o tom, abychom to ukázali na hřišti,“ přidává slovenská brankářská jednička Baníku Dominik Holec, který dvakrát v polské Ekstraklase působil a nepotrpí si na velké řeči.

Baník by chtěl každopádně před vyprodaným stadionem získat pro odvetu ve Varšavě klíčový náskok.

„Ten zápas začíná v našem prostředí, takže věřím, že bude ohlušující atmosféra. Hodně nám to napoví do odvety,“ přidává trenér Pavel Hapal.

I když Legia možná není v optimální pohodě, pořád je to tým, který na jaře ve čtvrtfinále Konferenční ligy trápil londýnskou Chelsea.

„S Legií to bude extrémně těžké. Myslím, že to bude těžký dvojzápas, a věřím, že i pro ně. My uděláme vše pro to, aby to bylo co nejtěžší pro ně, a taky vše pro to, abychom postoupili,“ věří brankář Dominik Holec v týmovost a lepší herní pohodu Baníku.