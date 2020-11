Ohlas v rodině to mělo velký, přiznal po debutu gólman Murin. Baníku vychytal v Příbrami čisté konto

Debut s čistým kontem! ⭐️👌🏻



Za normální situace by teď o víkendu nejspíš nastoupil ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži. Jenže okolnosti pomohly gólmanovi Radovanu Murinovi, aby si poprvé vyzkoušel první ligu. V kádru A - týmu Baníku Ostrava bylo několik pozitivních testů na koronavirus. A možná kvůli tomu nemohli cestovat do Příbrami ani stabilní brankáři ostravského týmu - Jan Laštůvka a Viktor Budinský. A tak došlo na původně třetího v řadě, který pomohl k vítězství 4:0. Příbram 10:54 8. listopadu 2020

Byla mu zima, i tak ale prožil hezký fotbalový večer. Mladý gólman Baníku Ostrava Radovan Murin debutoval v lize.

„Ohlas v rodině to mělo velký, celá rodina byla víc nervózní než já. Mamka ano, přítelkyně taky a taťka ani nemluvím,“ vyprávěl evidentně šťastný Radovan Murin.

Jednadvacetiletý gólman, který v době, která moc radosti lidem nepřináší, zažil, jak sám řekl, významný mezník ve své fotbalové kariéře – poprvé chytal ligu.

„Je to zvláštní situace se takto dostat do branky, ale byl jsem na to připravený. Ve čtvrtek už to bylo jasné, že budu chytat.“ A kromě zranění, už to mohla překazit jen jediná věc.

„Nejvíc nervózní jsem byl z toho, jestli také nebudu pozitivní,“ přiznal obavy mladý gólman.

Zmrzlý, ale šťastný

Jenže pro Radovana Murina všechno dopadlo dobře. Gólman fotbalového Baníku Ostrava odvedl spolehlivý výkon, i když moc práce ve studeném příbramském večeru neměl.

„Musel jsem se celý zápas udržovat v pohybu, v teplotě, ale stejně mi byla zima,“ přiznal Murin.

A Murin poznal v zápase i před ním, jak vypadá přístup ligových fotbalistů a jaký tlak na ně je. „Je to rozdíl hlavně v atmosféře v týmu. Ti zkušenější hráči jsou extrémně založení na vítězství a v béčku je to jiné, tam se chce spíš každý rozvíjet,“ srovnává gólman Radovan Murin, který doteď sbíral starty v třetiligové rezervě Baníku.

Teď však jednadvacetiletý brankář nastoupil za první tým, vyhrál, a mohl si užít miniděkovačku s hrstkou ostravských fanoušků, kteří, ač na stadion nemohli a ze zápasu prakticky nic přímo neviděli, stáli za plotem.