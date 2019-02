Baník porazil Liberec díky gólům Baroše a Diopa 2:1 a posouvá se na třetí místo tabulky

Souboj dvou týmů z horní poloviny tabulky, které mají navíc letos pohárové ambice, dopadl lépe pro domácí Baník Ostrava, který se díky výhře 2:1 alespoň do neděle posunul na třetí místo tabulky. Slovan Liberec zůstává na sedmém místě. Baník porazil Severočechy po pěti a půl letech. Ostrava 19:00 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Ostravy Nemanja Kuzmanovič a Milan Baroš oslavují gól | Zdroj: ČTK

Bohumil Pánik, trenér domácího Baníku, který před zápasem okupoval pátou pozici v tabulce, nasadil do zápasu se sedmým Libercem to nejsilnější, co jeho kádr aktuálně má. Včetně útočné dvojice Milan Baroš - Mateja Kuzmanovič.

Kouč Liberce Zsolt Hornyák také nevymýšlel nic speciálního. Ofenziva hostí měla stát především na hvězdném navrátilci do české ligy a bývalému reprezentantovi Liboru Kozákovi.

Ze začátku utkání byl trochu překvapivě nejaktivnější z mužů na hřišti sudí Ardeleanu, který nejprve žlutým kartonkem odměnil ve druhé minutě Kozáka a o další dvě minuty později i obránce Baníku Lukáše Pazderu.

První gólovou šanci měl v 16. minutě po nahrávce Baroše Daniel Holzer, jenž se ale netrefil mezi tři tyče. Ve 25. minutě vyrazil Fleišmanovu dělovku z přímého kopu brankář Liberce Nguyen a první šance Liberce, kterou měl v 26. minutě Pešek, také gólem neskončila.

Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu, který změnila až nenápadná akce domácích v 57. minutě, kdy Baroš zavezl míč hluboko do vápna, ale zakončit nedokázal. K míči se dostal Martin Fillo, jehož nepříliš prudkou střelu ještě tečoval právě Baroš a Nguyen již nestačil zareagovat.

V 67. minutě uvolnil místo na hrací ploše Kuzmanovič dalšímu útočníkovi Baníku Dame Diopovi, jemuž trvalo jen asi tři minuty, než po svém příchodu skóroval. Povedený centr zleva našel na zadní tyči hlavu Roberta Hrubého, který křižnou hlavičkou oslovil v lepší pozici Diopa, jenž následně bez problémů uklidil míč do prázdné brány.

Ostravští dále tlačili, ale třetí gól zápasu nakonec vstřelili do své branky. Míč z rohového kopu, který zakončoval Liberecký Breite, ještě před brankářem Laštůvkou smolně za brankovou čáru tečoval stoper Patrizio Stronati.

Další gól už v zápase nepadl a tři body tak zůstávají v Ostravě. Baník se minimálně do neděle posouvá v tabulce na třetí místo. Po případných výhrách Jablonce a Sparty jej ale čeká sešup zpět na místo páté.

Baník Ostrava - Slovan Liberec 2:1 (0:0)

Branky: 57. Baroš, 70. Diop - 80. Kačaraba. Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Vlček. ŽK: Pazdera - Kozák, Mara, Karafiát, Breite, Musa. Diváci: 10.798.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý (79. Jirásek), Holzer (88. Šindelář) - Kuzmanovič (67. Diop), Baroš. Trenér: Páník.

Liberec: Nguyen - Mikula (86. Pázler), Karafiát, Kačaraba, Hybš - Breite, Mara - Potočný, Nešický (69. Musa), Pešek (75. Malinský) - Kozák. Trenér: Hornyák.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 16. 2. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 20 17 1 2 50:16 52 2. Plzeň 20 14 4 2 30:16 46 3. Jablonec 20 11 3 6 40:19 36 4. Sparta 20 10 5 5 31:16 35 5. Ostrava 20 10 5 5 26:16 35 6. Zlín 21 9 3 9 27:26 30 7. Liberec 20 7 7 6 21:17 28 8. Slovácko 21 9 0 12 24:31 27 9. Ml. Boleslav 21 7 5 9 39:37 26 10. Teplice 21 7 4 10 21:29 25 11. Opava 20 7 3 10 27:31 24 12. Příbram 21 6 5 10 27:49 23 13. Olomouc 21 6 4 11 19:34 22 14. Bohemians 1905 21 4 7 10 18:29 19 15. Karviná 21 4 4 13 25:40 16 16. Dukla Praha 20 4 4 12 16:35 16

