Ostravský hrdina Baroš: Sparťani mě asi nebudou mít rádi, jejich nadávání je mi ale u zadku

Po téměř deseti letech Baník Ostrava porazil na domácím stadionu ve fotbalové lize pražskou Spartu. Po nádherném zápase před plným Městským stadionem ve Vítkovicích vyhrál Baník 3:2, když Sparta dokázala dvakrát vyrovnat náskok domácích, ale v 86. minutě rozhodl Milan Baroš. Při pohledu na tabulku ale přeci jen trochu brzdil nadšení. Ostrava/Vítkovice 10:38 29. dubna 2018

„Pořád jsme patnáctí. Samozřejmě je to nádhera, je to povzbuzující pro psychiku, je to důležité v tabulce, že jsme se zvedli, ale jsme pořád pod čárou, takže musíme teď měsíc hrábnout a dostat se nad tu čáru. To je cíl. Je to nádhera, nebudu skrývat, že jsem z toho nadšený, ale nic to zatím neznamená,“ říkal po utkání hrdina zápasu Milan Baroš.

Sparta se Baníku nevyrovnala v bojovnosti, zejména Baroš chodil do všech soubojů hodně tvrdě.

„Počítali jsme s tím. Věděli jsme, že když dali nahoru Poznara s Barym, že budou asi hrát víceméně jen soubojově a že nebudou hrát žádný velký fotbal. To se ukázalo. Milan má v tomhle sílu, dokáže to zbláznit, dokáže ty souboje vyhrát. Je chytrý, občas i spadne, takže jsme ji to v tomhle sežrali,“ uznal po utkání útočník Sparty Václav Kadlec, střelec gólu na 2:2.

Sparťané se na Baroše hodně zlobili. Trenér Hapal na poznámku o tom, že šlo o Barošův zápas, reagoval ironicky. „Jeho zápas to byl. Já mám Milana samozřejmě rád, ale jeho hra, která mu byla připuštěna, byla podle mě za hranou. On dohrál bez karty, přitom nám zranil dva hráče. Při té rozhodující brance taky fauloval, takže asi to byl jeho zápas,“ řekl Hapal.

Baroš si ale ze sparťanských stížností nic nedělal a vysvětlil, že v bojích o záchranu udělá pro svůj tým cokoliv.

„Vím, že sparťani mě asi nebudou mít rádi. Já se s nimi hádám celý zápas, nadáváme si. Nic proti nim nemám, je to 90 minut bitvy, my tady hrajeme o holý život a já kolem nich nebudu hrát v sukýnce. Prostě je to teď můj způsob hry. Vím, že na mě nadávají, ale mně je to, když to řeknu slušně, u zadku. Pro mě jsou důležité tři body,“ dodal k zápasu před 15 tisíci diváky Milan Baroš.

HET liga (PLATNÉ K 29. 4. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 26 18 5 3 47:18 59 2. SK Slavia Praha 25 14 7 4 42:16 49 3. SK Sigma Olomouc 25 12 9 4 31:18 45 4. AC Sparta Praha 26 11 10 5 39:24 43 5. FC Slovan Liberec 25 12 6 7 33:26 42 6. FK Jablonec 25 11 8 6 37:25 41 7. Bohemians Praha 1905 25 9 8 8 27:23 35 8. FK Teplice 25 8 9 8 29:29 33 9. FK Dukla Praha 26 8 5 13 28:46 29 10. FC Fastav Zlín 25 7 7 11 24:39 28 11. 1.FC Slovácko 25 6 9 10 21:28 27 12. FK Mladá Boleslav 26 7 6 13 27:39 27 13. MFK Karviná 26 6 8 12 28:35 26 14. FC Vysočina Jihlava 26 7 5 14 27:44 26 15. FC Baník Ostrava 26 6 7 13 33:42 25 16. FC Zbrojovka Brno 26 5 5 16 16:37 20