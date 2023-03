Sparta má formu, ale pokusíme se její vítěznou sérii ukončit, říká kouč Baníku Hapal

Domácí prostředí není letos pro fotbalisty Ostravy žádnou výhodou. Z jedenácti zápasů jich Baník na vítkovickém stadionu šest prohrál. Dnes od 15 hodin navíc na domácí půdě přivítá pražskou Spartu, která vyhrála pět utkání v řadě. Ostrava 10:45 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Hapal musí co nejdříve vyřešit krizi Baníku | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě o tom víme a ta bilance nás všechny mrzí, ale teď už s tím nic neuděláme. Je to nepříjemné, protože prohráváme před domácími fanoušky. Většinou jsme tady soupeře vždy zmáčkli, přehrávali je a zápasy zvládli. Teď je to ale hodně špatné,“ říká kapitán a brankář Jan Laštůvka k mizerné domácí bilanci Ostravanů.

S odlišnou formou nastupují do zápasů tradičních rivalů fotbalisté Ostravy a Sparty

Olomouc, Teplice, České Budějovice, Brno, Jablonec a naposledy také Hradec Králové. Všechny tyto celky bodovaly na hřišti Baníku Ostrava naplno. Baník dostal v letošní sezoně na domácí půdě už sedmnáct gólů, i proto bývalý trenér Vrba a současný kouč Hapal často měnili obranné složení.

„Jako tým musíme celkově lépe bránit. Paradoxně soupeř má vždy jenom dvě šance nebo i z nulových šancí dá dva góly. Je to špatně, v obraně nejsme kompaktní. Když to nefunguje, tak musíme dělat často změny,“ pokračuje Laštůvka.

Naopak pražská Sparta pět posledních zápasů vyhrála a vstřelila v nich dvacet gólů. Díky tomu se vrátila do hry o titul.

„Bude to složitý zápas, ale věřím, že nám pomůžou fanoušci. Mám zprávy, že se na zápas se Spartou chystá spoustu fanoušků. Snad budou až do poslední minuty s námi a my uděláme všechno pro to, abychom je potěšili. Sparta má formu, ale každá série může někdy skončit. My se o to rozhodně pokusíme,“ spoléhá kouč Baníku Pavel Hapal na tradiční rivalitu a plné hlediště.

Baník bude muset v zápase, který na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích začíná v 15 hodin, pečlivě bránit ofenzivní sílu Sparty.

„Když budeme pozorní, důrazní a agresivní v zápase, tak eliminujeme jejich kvality a pokusíme se nějakou situací zápas rozhodnout v náš prospěch. Už by se k nám mohlo přiklonit i štěstí. V předchozích utkáních jsme šance měli, ale bohužel je neproměníme. Věřím, že se konečně prosadíme a budeme o ten gól šťastnější,“ doplňuje před očekávaným duelem Hapal.

Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v retrodresech z roku 1923, které hned po utkání půjdou do veřejné dražby. Utkání tradičních rivalů uslyšíte živě v pořadu S mikrofonem za fotbalem, který na stanici Radiožurnál Sport začíná v 15 hodin.

Šlágrem 23. kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže je utkání mezi vedoucí Slavií a druhou Plzní, které začíná v 18.00.