Byli jsme odměněni, nebylo to jednoduché utkání, jásal trenér Baníku Hapal po výhře nad Plzní

Ostravané poprvé od srpna roku 2009 porazili v ligové soutěži Plzeň a euforie tak byla na místě.

„Postřehl jsem, že se o tom i psalo, že už dlouho Baník neporazil Plzeň. Dokonce, když jsem byl v Baníku naposledy, tak jsem Plzeň porazil myslím 5:1. To bylo ještě na Bazalech. Beru to ale s pokorou, vyhráli jsme se velice dobrým mužstvem, byli velice silní na míči, kombinovali a měli spoustu šancí. Byli jsme odměněni, protože to nebylo jednoduché utkání.“

Trenér Baníku Hapal mluvil o dubnu roku 2006, kdy Baník porazil Plzeň dokonce 6:0. Ale takové výsledky byly v jeho případě dávno minulostí.

Série skončila

Teď se odrazil z krize i změnami v sestavě. Třeba díky brankáři Jiřímu Letáčkovi, který o dlouhé nepříznivé sérii nevěděl. „Vůbec nevím, že to bylo po tak dlouhé době. Úctyhodný výkon po 13 letech získat body nad Plzní,“ pochvaloval si baníkovský gólman.

Zato kapitán Plzně Lukáš Hejda nebyl nadšený. „Jo, věděli jsme, že ta série dlouho trvala. Chtěli jsem to natáhnout, ale nepodařilo se.“

Třetí Plzni tak odskočilo čelo se Slavií a Spartou o další bod. Každopádně Jiří Letáček dostal ve třech utkáních jen jediný gól a pomohl Baníku k sedmi bodům. Samotný gólman trošku svůj výkon zlehčoval a inkasovaný gól ho mrzet nemusel.

„Můj taťka s dědou říkají, že umění brankáře je se dobře postavit. Věřím, že něco z toho mi taky pomohlo, ale zápas byl ohromně složitý. Po prvním zápase s Libercem jsem tady řekl, že bych raději vyhrál 2:1, než remizoval 0:0. Jsem rád, že jsme ty hodně důležité tři body získali.“

Co se dělo v šatně? pic.twitter.com/xNCPaQjHSL — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) April 16, 2023

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 17. 4. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 27 18 7 2 64:26 61 2. Slavia 27 18 5 4 75:24 59 3. Plzeň 27 16 5 6 49:26 53 4. Bohemians 1905 27 13 6 8 48:41 45 5. Slovácko 27 12 6 9 33:34 42 6. Olomouc 27 10 10 7 41:32 40 7. Hr. Králové 27 11 4 12 32:36 37 8. Jablonec 27 9 7 11 42:46 34 9. Ostrava 27 8 8 11 39:38 32 10. Ml. Boleslav 27 8 8 11 36:40 32 11. Liberec 27 8 8 11 33:38 32 12. Brno 27 8 6 13 38:51 30 13. Č. Budějovice 27 8 4 15 26:51 28 14. Teplice 27 7 6 14 34:60 27 15. Zlín 27 4 10 13 32:49 22 16. Pardubice 27 6 4 17 24:54 22