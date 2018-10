Rozhodčí ovlivnil zápas, říká slávista Hušbauer. Podle Laštůvky je na Baroše ‚zbytečný hon‘

„Kluci se vydali. Bylo strašně těžké hrát se Slavií v deseti, ale jsme nesmírně rádi. Jsme na dobré cestě a jsem nesmírně rád, že jsme vyhráli. Nejen kvůli tomu, že jsem hrál ve Slavii, ale kvůli nám, dozadu se nedívám,“ řekl po zápase se Slavií Radiožurnálu gólman Baníku Jan Laštůvka.

Zkušený brankář zneškodnil nejméně čtyři vyložené šance Slavie, Baník totiž po vyloučení Milana Baroše hrál většinu zápasu v oslabení. Ostravský útočník dostal červenou kartu po čtvrt hodině za faul lokem.

„K rozhodčímu se nechci vyjadřovat, to říkám rovnou,“ řekl po zápase Laštůvka. „Ale na Baryho je zbytečně dělaný hon. Hraje tvrdě a každý říká, že si strašně moc dovoluje, ale takových hráčů v lize je víc. Pořád si na něco stěžujeme a pak hrají kluby poháry a nestíháme,“ obhajoval Laštůvka Barošovo nasazení.

Vyloučení uškodilo i Slavii. Sice dokázala rychle vyrovnat, ale víckrát už přesilovku nevyužila, navíc i sešívaní často faulovali. Kapitán Slavie Josef Hušbauer navíc nebyl přesvědčený, jestli byla červená karta správná.

„Neviděl jsem video. Byl to faul, ale jestli na červenou, to si nemyslím. Myslím, že zápas pak hodně ovlivnil rozhodčí, že to po červené chtěl kompenzovat na druhou stranu a nenechal hrát ani jedno mužstvo,“ řekl po druhé porážce Slavie v ligové sezoně Hušbauer.

„Každý zákrok trestal faulem nebo žlutou, hra byla rozkouskovaná a neměla tempo. Po jakémkoli zákroku se nehrálo, takže čistý čas byl hrozně krátký. Ten zápas byl prostě špatný,“ prohlásil záložník Slavie.

Jaroslav Tvrdik

@JaroslavTvrdik Gratulace Baniku. Lidr ligy a kandidat na mistra takto hrat proste nemuze, obzvlast proti oslabenemu souperi. Kluci, dejte se prosim co nejdrive do poradku! 6 308

Vedoucí tým tabulky měl šance rozhodnout, ale neproměnil své šance, navíc v ostravské brance čaroval Laštůvka. „Měli jsme šance. Zápas asi rozhodlo, že jsme je neproměnili. Neřekl bych, že to byla nervozita. Nedostali jsme se do tempa, málo se hrálo a my jsme mančaft, který chce hrát důrazně a naplno, takže jsme se tam nedostávali,“ zhodnotil zápas Josef Hušbauer.

Po třetině základní části soutěže vede Fortuna ligu Slavia jen o skóre před obhájci z Plzně, kteří už v pátek udolali Spartu. Čelo tabulky je ale velmi vyrovnané, čtvrtý Baník ztrácí na vedoucí duo pouhé dva body.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 1. 10. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 10 8 0 2 23:6 24 2. Plzeň 10 8 0 2 15:9 24 3. Sparta 10 7 2 1 19:6 23 4. Ostrava 10 7 1 2 16:6 22 5. Zlín 10 6 2 2 17:8 20 6. Jablonec 10 5 1 4 16:11 16 7. Příbram 10 4 2 4 17:18 14 8. Liberec 10 3 4 3 12:12 13 9. Ml. Boleslav 10 4 1 5 22:23 13 10. Bohemians 1905 10 3 3 4 10:12 12 11. Karviná 10 3 1 6 14:19 10 12. Opava 10 3 1 6 11:18 10 13. Teplice 10 2 3 5 12:19 9 14. Slovácko 10 3 0 7 11:22 9 15. Olomouc 10 2 0 8 9:21 6 16. Dukla Praha 10 1 1 8 7:21 4

Fortuna liga | 11. kolo 7.10. SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 7.10. FC Fastav Zlín - FC Slovan Liberec 7.10. SK Slavia Praha - 1.FK Příbram 7.10. MFK Karviná - FK Dukla Praha 7.10. FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava 7.10. SFC Opava - Bohemians Praha 1905 7.10. FK Jablonec - 1.FC Slovácko 7.10. FC Viktoria Plzeň - FK Teplice