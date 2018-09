Fanoušci Sparty si stěžují na pondělní zápas v Ostravě, vedení ligy argumentuje Dny NATO

Šlágr kola fotbalové ligy se tentokrát hraje až v pondělí. Tenhle termín očekávaného souboje mezi Baníkem Ostrava a pražskou Spartou řadu fanoušků naštval a hledají za ním úmysl zkomplikovat hostujícím příznivcům cestu na zápas. Ostrava 11:01 17. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťanský sektor na Baníku zřejmě bude poloprázdný | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Souboje Baníku se Spartou obvykle patří k ozdobám ligy, bývají vyhecované, hrávají se před skvělou atmosférou a fotbalisty vybičují k zajímavým výkonům. Jenže tyhle zápasy kolikrát doprovázejí bitky fanoušků, ať už před výkopem, během utkání nebo po nich.

ONLINE: Baník - Sparta Číst článek

A tak se někteří příznivci domnívají, že se v pondělí hraje schválně, aby sparťanů dorazilo co nejméně. Pokud by nechtěli jet autem nebo vypravovat vlastní autobus, dostali by se zpátky do Prahy nejdřív v půl třetí ráno. K tomu by řada z nich potřebovala dovolenou.

„Ten termín je nějaký vtip? Hrajete ten fotbal proč? Pro fanoušky určitě ne,“ zlobí se na sociálních sítích fanoušek Tomáš Báňa. „Policejní darmožrouti a televize ničí ligu a vyhánějí lidi ze stadionu. Fanoušky na fotbale nechceme,“ přidávají se další příznivci a nejen ze Sparty.

Vedení ligy ale odmítá, že by chtělo pondělním termínem zabránit většímu počtu příznivců pražského klubu cestovat na zápas a třeba tím i předejít případným incidentům.

„Takhle jsme rozhodně neuvažovali,“ říká mluvčí ligy Štěpán Hanuš s tím, že o víkendu Baník se Spartou hrát nemohl, protože by zápas kolidoval s Dny NATO, které Ostrava hostila a při kterých byla policie hodně vytížená.

„Termín 18 hodin je standardní čas a nelze z něj uhnout i s ohledem na televizní zápas,“ dodává mluvčí LFA.

Maximálně 300 sparťanů

I pondělní termín zřejmě může za to, že sektor hostů tentokrát bude na stadionu Baníku prázdnější než při předchozích soubojích se Spartou. Podle mluvčího letenského klubu Ondřeje Kasíka dorazí sparťanů do Ostravy zhruba dvě stovky, maximálně tři. Naopak vstupenky pro domácí příznivce se vyprodaly během pár hodin.

Utkání Baníku se Spartou je bráno jako rizikové, ostravský klub proto posílil pořadatelskou službu. Zároveň bude v akci nejen u stadionu, ale i ve městě řada policistů.

„Jsme připraveni a budeme reagovat podle aktuální bezpečnostní situace,“ potvrzuje mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná, že policisté jsou připraveni i na variantu, že kvůli pozdějšími začátku utkání tentokrát přijede možná víc fanoušků Sparty autem po vlastní ose namísto tradiční dopravy vlakem.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 17. 9. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 8 7 0 1 21:4 21 2. Plzeň 8 7 0 1 14:6 21 3. Zlín 8 6 1 1 15:5 19 4. Sparta 7 5 2 0 14:4 17 5. Ostrava 7 5 1 1 12:3 16 6. Příbram 8 3 2 3 13:14 11 7. Bohemians 1905 8 3 2 3 10:11 11 8. Jablonec 8 3 1 4 11:10 10 9. Liberec 8 2 4 2 8:8 10 10. Ml. Boleslav 8 3 1 4 17:19 10 11. Teplice 8 2 3 3 11:15 9 12. Slovácko 8 3 0 5 10:15 9 13. Karviná 8 2 0 6 10:18 6 14. Opava 8 1 1 6 7:18 4 15. Olomouc 8 1 0 7 8:18 3 16. Dukla Praha 8 1 0 7 6:19 3