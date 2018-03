Baráka překvapil fanoušek s dresem Udine, Čínany nadchlo házení maskotů

Obránce Tomáš Kalas se na reklamní akci v obchodním centru snažil poděkovat za vřelé přijetí, ale velkou odezvu nesklidil, protože místní moc neumí anglicky. Stačilo ovšem, aby fotbalisté začali do davu házet podepsané maskoty, a čínští fanoušci začali šílet.

„Je jim jedno, kdo přijde nebo jaký sport se probírá. Pořád fandí a je jim jedno,“ co vidí,“ říkal pro Radiožurnál Tomáš Kalas mezi fanoušky.

Na českou reprezentaci čekali fandové už při příjezdu do Nan-ningu. Před hotelem chtěli podpisy i fotky s hráči. Jeden fanda dokonce dorazil v dresu Antonína Baráka, který mezi Číňany sklízí z českých fotbalistů největší aplaus.

„Nějaký pán tu vytáhl můj dres z Udine, což mě příjemně překvapilo, nečekal bych to. Hlavně musím vyzdvihnout jejich chování, jsou hrozně příjemní a slušní. Poprosí vás a chovají se fakt hezky,“ těší Antonína Baráka.

Zájem o české hráče mají i čínští novináři. Rozhovor pro místní televizi dělal třeba Vladimír Darida, který odpovídal po páteční porážce s Uruguayí 0:2. „Lidi jsou příjemní. Na hotelu je spousta fanoušků, kteří nám fandí, chodí si pro podpisy, fotí se…“

I když česká reprezentace strhává pozornost, ve srovnání s velkými západoevropskými týmy to pořád nic není.

„Zaplaťpánbůh, že to není podobné, protože jsme se nemohli pohnout, aniž by ochranka odháněla dav,“ srovnává Tomáš Kalas, který zažil čínské soustředění s Chelsea. „Mě neznají, ale ty hvězdy to měly hodně složité.“

V rámci přípravného turnaje absolvuje česká reprezentace ještě jedno utkání. V pondělí se o bronz utká s domácí Čínou - zápas začíná v 9 hodin a 35 minut středoevropského času.