Sedm absencí. Národní tým odehraje barážové utkání se Švédskem s úplně novou obranou

České fotbalisty čeká jedno z klíčových utkání v tomto roce. Národní tým na úvod baráže o postup na mistrovství světa nastoupí ve Švédsku. Trenér Jaroslav Šilhavý řeší problémy se sestavou – kromě zraněného útočníka Patrika Schicka chybí reprezentaci řada stabilních obránců. „V brance zůstává Vaclík, před ním v obraně zprava Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil.“ Od zpravodaje z místa Solna (Stockholm) 14:47 24. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku | Zdroj: ČTK

Na loňském mistrovství Evropy Češi došli až do čtvrtfinále a velkou měrou k tomu přispěla i kvalitní defenziva. Z obrany národního týmu ze závěrečného duelu na Euru s Dánskem ale do čtvrtečního zápasu kvůli zranění nenastoupí ani jeden hráč.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalová reprezentace vstoupí do baráže o postup na světový šampionát. Poslechněte si celý příspěvek Lukáše Michalíka

„Je to nepříjemné, celá obrana takhle vypadne. Souhra může někdy třeba znamenat v takhle ostrém zápase slabší místa atd., ale chci věřit tomu, že to nahradí elánem, nasazením a zodpovědností,“ doufá trenér českého výběru Jaroslav Šilhavý.

Výčet absencí v obraně čítá nezvyklé množství jmen. Kvůli zdravotním problémům chybí v národním týmu Vladimír Coufal, Jan Bořil, Ondřej Čelůstka i Tomáš Kalas. Pavel Kadeřábek zase před nedávnem ukončil reprezentační kariéru a slávisté Ondřej Kúdela s Davidem Hovorkou se po zranění teprve dostávají do herní pohody.

„Ti kluci budou hrát v podstatě poprvé spolu. Nedá se to složit tak, aby byli sehraní. V sehranosti samozřejmě problém je. Když je normální stav, tak trenéři do obrany moc nešahají. Když se vymění jeden hráč, tak si trenéři říkají: ‚Budeme ho muset vyměnit.‘ Ale když vyměníte dva hráče, tak už je to velký problém,“ myslí si vicemistr Evropy z roku 1996 a vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer.

‚Byl jsem s rodinou, tak jsme to oslavili společně.‘ Krejčímu se pozvánkou do reprezentace splnil sen Číst článek

Vzhledem k počtu chybějících obránců by šanci v základní sestavě mohli dostat někteří méně zkušení hráči. Třeba stoper italského FC Turín David Zima.

„Člověk se nemůže vymlouvat na to, že není sehraný, prostě se ten zápas zvládnout musí. Všichni do toho musí dát všechno. Když do toho všichni dají všechno, tak věřím, že postoupíme,“ říká Zima.

Čeští fotbalisté nastoupí do úvodního zápasu baráže o světový šampionát v 20.45, Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho celý odvysílají v přímém přenosu a v online přenosu ho nabídne i iROZHLAS.cz.

Pokud národní tým ve Švédsku zvítězí, o postup na listopadový turnaj v Kataru si příští úterý zahraje v Polsku.

Vyhlížíme zítřek pic.twitter.com/FsILIuKxfv — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 23, 2022