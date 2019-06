Byla to válka, rozhodlo štěstíčko, hodnotil vítěznou baráž trenér Karviné František Straka

„Byla to válka. Oba dva zápasy byly hodně vyhrocené. Pro nás bylo důležité, že jsme dokázali vyhrát domácí utkání a tady jsme to v druhém poločase potvrdili. Dokázali jsme přežít, dá se říci, vlastní smrt. Bylo tam břevno, Martin Pastornický to hasil v poslední minutě,“ popsal karvinský trenér František Straka situaci, po které mohla jít Jihlava do dvoubrankového vedení.

Jenže pak trochu zafungovalo i pověstné fotbalové štěstíčko.

„Určitě, tady je to hodně o štěstíčku. Věděli jsme, že to bude hrozně těžké a vyhrocené utkání, protože Jihlava má hrozně dobrý manšaft. Zároveň kvituji, že jsme hráli baráž. Kdyby letos nebyla, tak už jsme sestoupili, takže díky baráži jsme se udrželi. Samozřejmě je to ale škoda pro Jihlavu, protože je to velmi kvalitní tým a určitě by si zasloužili ligu hrát,“ pochválil Straka soupeře.

'Byl jsem v rauši'

Karvinský trenér také po konci baráže objasnil nešťastný okamžik, kdy po konci prvního zápasu v Karviné před televizními kamerami nevěděl, že jeho tým vyhrál: „V té situaci jsem se otočil zády k hřišti a začal jsem přemýšlet, co s tím udělám. Vycházel jsem z toho, že ten gól platí,“ popsal.

„Jak jsem byl v tom rauši, vytočený, co jsme tam provedli, tak jsem vůbec nezaregistroval, že pan rozhodčí zapískal ofsajd. Takhle bych to vysvětlil, snad to malinko omlouvá, protože se stane, že to holt člověk prožívá na plné koule. To jsem holt já no.“

Fanoušci Karviné jistě omluvu Františka Straky přijmou. Slezský tým totiž díky remíze 1:1 na Vysočině zůstává prvoligový.