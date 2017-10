Barcelona a Premier League? Hodně optimistické a hodně předčasné, oponuje expert

S možností samostatnosti Katalánska vyvstává také otázka, jakou soutěž by hrála slavná Barcelona. Podle katalánského ministra sportu by si mohla dokonce vybrat, zda by hrála Premier League či Serii A, podle sportovního novináře Petra Nosálka by ale takový nápad narazil u soutěží i na UEFA. Barcelona/Praha 14:38 2. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas před prázdnými ochozy. Lionel Messi | Zdroj: Reuters

Přestože v katalánském referendu se vyjádřilo přes 90 procent hlasujících pro nezávislost, centrální vláda v Madridu plebiscit považuje za protiústavní a jeho výsledky se nehodlá řídit, účast se navíc pohybovala jen okolo 40 procent oprávněných voličů.

Fotbalová Barcelona sice prosazovala možnost uspořádání referenda, k budoucnosti klubu ve struktuře španělských soutěží se ale vedení nijak nevyjádřilo. „Kdybychom se měli bavit o nezávislosti Katalánska, je to na několik let. Nikdo z představitelů UEFA ani Španělska vám neřekne, jak to bude vypadat,“ říká pro Radiožurnál novinář a expert na zahraniční fotbal Petr Nosálek.

Jinak se vyjádřil katalánský ministr sportu Gerardo Figueras. „V případě nezávislosti si katalánské kluby ze španělské ligy, tedy Barcelona, Espaňol a Girona, budou muset vybrat, kde chtějí hrát. Ve španělské lize, ale třeba italské, francouzské či anglické lize,“ prohlásil.

Situaci připodobnil k některým klubům z malých zemí, které hrají soutěže větších sousedů. Například Monako je úspěšné ve francouzské lize. Nejlepší velšské kluby jsou zařazené v anglických soutěžích, lichtenštejnský Vaduz ve švýcarských.

Aktuální příklad? Krym

Tyto příklady ale podle Nosálka odrážejí historickou či geografickou situaci. „Výroky ‚Barcelona si bude moci vybrat‘ jsou velice optimistické a předčasné. Nevíme, jestli by anglická nebo italská liga vůbec Barcelonu chtěly. A nevíme, co by řekla UEFA. Ta vůbec nepodporuje nadnárodní tendence,“ upozorňuje.

„Existují koeficienty pro nasazování zemí do evropských soutěží, které by se totálně narušily a musely by se počítat znova. Zadruhé UEFA má strach, že tyto tendence posilují vznik superligy, kdy by se nejlepší fotbalové kluby trhly z Ligy mistrů a vytvořily si vlastní uzavřenou soutěž,“ vysvětluje Petr Nosálek.

Přibližný a hodně pokulhávající případ posledních let lze najít na Krymu. Tamní špičkové kluby se po anexi měly připojit do ruského systému, ale nepřipojily. „Rusko by je přijalo s otevřenou náručí, ale do procesu se vložila UEFA a převod klubů s novými ruskými názvy a adresami zarazila. Nakonec vznikla regionální krymská liga, kterou kluby hrají dodnes,“ říká Petr Nosálek.