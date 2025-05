Barcelona byla fotbalovější, ale Inter uměl udeřit. Šlo o krásnou oslavu fotbalu, hodnotí Horváth semifinále

I druhý semifinálový zápas Ligy mistrů nabídl gólovou přestřelku. V úterý večer na San Siru zvítězili fotbalisté Interu Milán nad Barcelonou 4:3 po prodloužení a po úvodní remíze 3:3 slaví postup do finále. „Do zápasu se nezapsal statisticky, ale předvedl fantastický výkon. Když nastoupí proti silnějšímu soupeři, tím je jeho výkon lepší. Yamal byl včera nezastavitelný,“ chválí expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth sedmnáctiletého fotbalistu. Praha 10:40 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Interu Milán si znovu po dvou letech zahrají finále Ligy mistrů. V semifinále zdolali v celkovém součtu dvou zápasů Barcelonu se skórem 7:6 | Zdroj: Sipa Press / Profimedia

I v odvetě na San Siru to mezi Interem Milán a Barcelonou byla velká gólová přestřelka. Překvapilo vás to?

Nečekal jsem to. Trenér Inzaghi říkal, že znovu studovali hru Barcelony a že jsou připravení. Zároveň Inter také dal čtyři góly, což u nich není úplně obvyklé, protože před tím zvládali zápasy vyhrát, když vstřelili jeden nebo dva góly. Ten dvojboj byl oslavou fotbalu.

Inter Milán dostal v základní fázi Ligy mistrů jediný gól a nyní od Barcelony ve dvojzápase šest. Změnil něco Inter, nebo se spíš projevila kvalita španělského celku?

Jednoznačně je to kvalitou Barcelony, protože Inter hraje stejně. Inter se může spolehnout na kvalitní stopery, navíc brankář Yann Sommer chytil určitě tak čtyři jisté góly. Kvalita Barcelony směrem dopředu je obrovská, protože i přesto, že Inter je skoro nejlepším mužstvem do defenzivy, tak španělský tým vstřelil šest gólů. I tak to ale nestačilo.

Když vedl Inter Milán v druhém zápase po první půli 2:0, tak jste ještě věřil, že to může Barcelona otočit?

Byla to klasická Csaplárova past. Ke konci prvního poločasu byl projev Barcelony takový, že udělají třeba zákrok na červenou kartu. Po penaltě to kluci neunášeli, ale vstup do druhé půle jim jednoznačně patřil. Zaujalo mě, že při odchodu do kabin si Yamal asi se čtyřmi hráči tak v klidu plácal. Není to úplně obvyklé. Ať už díky Yamalovo věku, ale i vzhledem k průběhu zápasu. Sedmnáctiletý kluk ale rozdával klid. Barcelona byla fotbalově lepší, tlačila se do zakončení a v 88. minutě utkání definitivně otočila. Myslím si, že málokdo čekal, že ještě stihne Inter vyrovnat.

Výkon jakého hráče vás z dvojzápasu nejvíc zaujal?

Nejsem úplně zastánce těch hráčů na křídlech, kteří obchází soupeře, ale moc nebrání. Yamal ale včera i bránil a byl výborný. Do zápasu se nezapsal statisticky, ale předvedl fantastický výkon. Když nastoupí proti silnějšímu soupeři, tím je jeho výkon lepší. Yamal byl včera nezastavitelný. V dresu Interu zářil Acerbi. Sice od páté minuty vypadá, že je na konci sil, ale pak vyrovnal v nastavení na 3:3 ze situace, kterou v sobě mají zažitou spíše útočníci. Hrál skvěle celý zápas a v nejdůležitější moment byl na správném místě.

V druhé semifinálové odvetě na sebe narazí Paris Saint-Germain proti Arsenalu a s jednobrankovým náskokem nastoupí francouzský celek. Jak to může večer dopadnout?

Byl bych rád, kdyby to skončilo 5:4, abychom viděli podobně hezký fotbal jako v úterý. Jinak si myslím, že to nakonec dopadne pro Paříž. Arsenal v prvním utkání slabší nebyl, ale odhaduji, že dnes může hrát roli domácí prostředí.

Je Paris Saint-Germain zatím největším překvapením letošního play-off Ligy mistrů?

Zase takové překvapení to není. Ve francouzské lize jsou hegemon, ale v Lize mistrů i oni získávali nějaké zkušenosti ve složení týmu, který nyní mají k dispozici. Hrají velmi dobře a jsou velkým kandidátem na postup do finále. Večer se ale může stát hodně věcí.

