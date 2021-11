Bez Piquého, Agüera i trenéra. Barcelonu čeká v Lize mistrů jeden z nejdůležitějších letošních zápasů

Fotbalová Barcelona jde v této sezoně od porážky k porážce. Trápí ji zranění, odchod hvězdného Lionela Messiho do Paříže i finanční potíže. Jednou z posledních šancí španělského klubu zvrátit sezonu ve svůj prospěch je večerní utkání Ligy mistrů na trávníku Dynama Kyjev. Pokud Barcelona zvítězí, vrátí se do boje o postup do jarní části soutěže. Kyjev 14:49 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barcelonský záložník Riqui Puig | Foto: Mutsu Kawamori | Zdroj: Reuters

Před dvěma týdny rozhodl o výhře Barcelony nad Dynamem 1:0 Gérard Piqué. V té době ale byla situace španělského celku v porovnání s tou aktuální zalitá sluncem.

Před dvěma týdny rozhodl o výhře Barcelony nad Dynamem 1:0 Gérard Piqué. V té době ale byla situace španělského celku v porovnání s tou aktuální zalitá sluncem.

Stoper Piqué je zraněný, trenér Ronald Koeman už v klubu nepůsobí, a v nedělním ligovém utkání proti Alavésu přišel další šok – předsezonní posilu, útočníka Sergia Agüera minimálně na tři měsíce vyřadily problémy s dýcháním a srdcem.

„Byl to děsivý moment, ale naštěstí to dobře dopadlo. Se Sergiem jsem mluvil, odpočívá v nemocnici. Bude nám sice chybět, ale aspoň je v pořádku,“ ulevilo se dočasnému kouči Barcelony Sergimu Barjuánovi, který v Kyjevě pravděpodobně povede svůj tým naposledy.

Podle španělského webu Marca by měl prezident klubu Joan Laporta hned po závěrečném hvizdu odletět do Kataru k podpisu smlouvy s novým trenérem Xavim.

To vše katalánský klub řeší před utkáním, které v Kyjevě nutně potřebuje vyhrát, aby se vrátil do hry o postup do jarní části Ligy mistrů.

„Hráči jsou zvyklí být pod tlakem. Musíme hrát sjednoceně a organizovaně. Barcelona by v každém utkání měla mířit za výhrou. Věřím, že hráči ukážou, co umí. Vítězství by nám dodalo hodně optimismu,“ věří kouč Barjuán v úspěch svých svěřenců, kteří jsou v tabulce skupiny E Ligy mistrů až třetí za Benfikou Lisabon a Bayernem Mnichov.

Proti Barceloně bude v úterý večer hrát ještě jeden faktor – počasí. Zatímco ve Španělsku u Středozemního moře atakují teploty 20 stupňů, na Ukrajině padají k bodu mrazu.

Těžší podmínky si uvědomuje i obránce Eric García: „Všichni víme, jak těžký to bude zápas. Letíme přes celou Evropu do chladného počasí. I přesto si myslím, že jsme na to připraveni po všech stránkách.“

Souboj Dynama Kyjev s Barcelonou začne dnes ve 21 hodin. Liga mistrů má kromě toho na programu dalších sedm utkání.