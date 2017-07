Baroš po návratu do Baníku rozhodl vítěznou trefou. Teď vedeme ligu, smál se

Úspěšný návrat do první ligy řízený nejvýraznější postavou týmu za sebou mají fotbalisté Baníku Ostrava. Po roce ve druhé lize oslavili návrat do nejvyšší soutěže výhrou 3:1 na hřišti Brna. Výrazně jim k tomu pomohl navrátilec Milan Baroš. Brno 8:45 29. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Baroš poděkoval po utkání v Brně fanouškům Baníku. | Foto: ČTK, Václav Šálek

Zkušený útočník rozhodl utkání druhou brankou Baníku. Svůj gól ze 73. minuty Milan Baroš na brněnském stadionu oslavil hodně emotivně. Po sezonách v Mladé Boleslavi a Liberci se trefil hned v prvním soutěžním utkání za mateřský klub. „Nádherné pocity. Zase po dlouhé době gól za Baník,“ rozplýval se pro Radiožurnál.

Pětatřicetiletý odchovanec Baníku také s nadsázkou upozornil, co jeho trefa vlastně pro tým znamená. „První místo, ne? Vedeme ligu. Doufám, že to udržíme do konce roku,“ smál se, i když později zvážněl: „Máme skvělý start, trošku jsme se uklidnili. Nesmíme ale přestat pracovat. Jsme nováčci, takže možná je to euforie.“

Nejlepší střelec Eura 2004 přitom, pro fanoušky možná překvapivě, přišel na hřiště až téměř po hodině hry. „Lépe na mě působili Poznar se Šašinkou. Barymu jsem to sdělil a on to přijmul,“ vysvětloval své rozhodnutí vynechat Baroše v základní sestavě trenér Ostravy Radim Kučera.

Příští víkend čeká Baník domácí premiéra v novém ročníku. Do Vítkovic nemůže přijet lepší soupeř. Ostrava se střetne s úřadujícím mistrem ze Slavie. Ať už Baroš nastoupí v základu nebo se zapojí z lavičky, ostravští fanoušci na něj jistě budou opět hodně spoléhat.