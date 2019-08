Nejlepší světové týmy v basketbalu 3x3 soupeří o víkendu v Praze. Češi sní o účasti na olympiádě

Na pražském Václavském náměstí je během víkendu k vidění větší množství dvoumetrových lidí než obvykle. V jeho spodní části se totiž hraje prestižní podnik světové série v basketbalu 3 na 3. Tento mladý sport čeká na olympijských hrách v Tokiu premiéra pod pěti kruhy. Praha 10:41 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbal tři na tři se poprvé objeví na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020 (ilustrační foto) | Foto: VALENTYN OGIRENKO | Zdroj: Reuters

Přehlídka nejlepších světových mužských týmů v novém olympijském sportu přilákala do ochozů kolem kurtu na Václavském náměstí už první den tradičně slušnou návštěvu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Basketbal tři na tři se poprvé objeví na olympijských hrách a české výběry by u toho nechtěly chybět. Více v reportáži Jakuba Kanty

Jenže body do světového žebříčku národů, ze kterého 16 nejlepších zemí bude hrát olympijskou kvalifikaci, sbírá mezi muži pro Česko v podstatě výhradně jen Humpolec, jehož hráči jsou zároveň bráni i jako reprezentanti v basketbalu 3 na 3.

„Nějaké body do týmového ratingu přibydou, i do toho federačního. Ale je potřeba, aby to hrálo víc lidí. To, že my tady dostaneme pár bodů navíc, nic moc neovlivní,“ potvrdil Radiožurnálu po postupu do čtvrtfinále Prague Masters dvaatřicetiletý basketbalista Roman Zachrla.

„Potřebujeme do toho světového cirkusu dostat další jeden nebo dva mančafty, aby tam nasbíraly dostatečný počet bodů. To se nám za těch sedm let žel bohu nepodařilo,“ dodal trenér národního týmu Michal Kruk, kterého mrzí, že jinak než přes světový žebříček už se čeští basketbalisté 3 na 3 na letní olympijské hry do Japonska dostat nemohou.

„Co se týče šancí na olympiádu, tak se nám lehce vzdálily, protože jsme nepostoupili na mistrovství světa. První tři týmy ze světového šampionátu mají zaručený přímý postup do kvalifikačního turnaje a myslím si, že to je skoro jednodušší než projít tady tímhle cutem,“ míní Kruk.

České basketbalistky 3 na 3 jsou na tom v cestě do Tokia přece jen o něco lépe. „Ženy jsou na tom výrazně lépe, jako v celém českém sportu. Což je fajn a samozřejmě se budeme snažit, aby postoupily oba týmy. Něco mi ale říká, že v Tokiu bude zastupovat Českou republiku jen málo kolektivních sportů. Zkusíme s tím něco udělat,“ přeje si trenér.