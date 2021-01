Bayern končí v Německém poháru. Co se nepovedlo největším týmům světa, dokázal druholigový Kiel

Bayern Mnichov loni nezastavily ve vyřazovacím pavouku Ligy mistrů ani ty největší světové kluby včetně Barcelony, PSG nebo Chelsea. Bavorský gigant si navíc došel i pro osmý ligový titul v řadě a cennou trofej přidal i v domácím poháru. Jenže na tu letos už nenaváže. Zdánlivě nezastavitelnou mašinu vyprovodil z pohárové soutěže druholigový Kiel. Po remíze 2:2 rozhodl v šesté sérii penaltového rozstřelu Fin Bartels. Kiel 10:18 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný brankář Bayernu Mnichov Manuel Neuer | Foto: FABIAN BIMMER | Zdroj: Reuters

Aby slavný Bayern vypadl ve druhém kole Německého poháru, to tady už dlouho nebylo. Konkrétně dvacet let. Se soupeřem z nižší soutěže prohrál bavorský velkoklub po sedmnácti letech.

„Byl to dlouhý večer, ale vyplatilo se vydržet do konce. Bylo jasné, že tým jako Bayern si vypracuje šance, ale drželi jsme se plánu a vítězství jsme si zasloužili. Od první do poslední vteřiny jsme věřili, že můžeme uspět, to bylo klíčové. Na tenhle zápas budou všichni v Kielu vzpomínat hodně dlouho,“ uvedl pro klubový web kouč Kielu Ole Werner.

Trenér Bayernu Hans-Dieter Flick přitom nenasadil proti třetímu týmu druhé bundesligy slabou sestavu. V zahajovací jedenáctce sice chyběli hvězdný kanonýr Robert Lewandowski nebo zkušený David Alaba, i na ně se ale v průběhu utkání dostalo. Bayernu to ale nepomohlo.

A to přesto, že ještě v páté minutě nastaveného času držel vedení 2:1. V posledních vteřinách základní hrací doby se ale vysunul na hrot stoper Hauke Wahl a jako správný kapitán poslal zápas hlavou do prodloužení.

V něm gól nepadl a rozhodnutí přišlo až v šesté sérii penaltového rozstřelu. Stoprocentní bilanci střelců pokazil záložník Bayernu Marc Roca a na následný postupový pokus Fina Bartelse byl gólman Manuel Neuer krátký.

„Těžko můžu týmu vytknout nasazení. Snažili jsme se 120 minut přidat další gól, ale rozhodly maličkosti. Musíme jít dál, čeká nás v sezoně ještě hodně práce,“ uvedl Flick.