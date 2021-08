Lidé nám vytvořili skvělou atmosféru, pochvalovali si Perušič se Schweinerem po triumfu v Praze

Byli nasazenými jedničkami a roli favoritů také potvrdili. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vyhráli dvouhvězdičkový turnaj Světového okruhu v Praze. Ve finále si poradili s německou dvojicí Bergmann-Harms ve třech setech a přiblížili se vysněné účasti na World Tour Finals. Už s medailemi na krku poskytli čeští reprezentatni rozhovor pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 22:20 22. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem | Foto: Václav Kohelka

Gratuluji k vítězství. V jaké jste byli v pohodě, jak se vám hrálo?

Ondřej Perušič: Hrálo se nám skvěle, přišlo navzdory počasí spoustu lidí. Ti vytvořili úžasnou atmosféru, která nás hnala dopředu. V prvním setu se nám povedlo získat několik rozdílových bodů a nakonec ho vyhrát relativně přesvědčivě, nicméně Němci ve druhém setu ukázali svou sílu. Dobře podávali, výborně ztrátovali, my jsme je nemohli ubránit a pak jsme nevyužili šance, které jsme měli na srovnání. Do tiebreaku jsme ale nastoupili velmi dobře, dostali je trochu víc pod tlak a na konci vybojovali vítězství.

Jak cenné je vítězství tady na Prague Open?

David Schweiner: Vždycky je těžší obhajovat tu pozici jedniček a favoritů. My v této pozici mockrát nejsme, bylo to pro nás trochu nové. Věděli jsme, že papírově jsme lepší než většina týmů, nicméně herně týmy v posledních sezonách ukazují, že dokážou porážet i ty nejlepší. Takže jsme věděli, že se musíme soustředit hlavně na svůj výkon a věřit v to, že když předvedeme dobrý výkon, můžeme porazit všechny.

Davide, na mistrovství Evropy ve Vídni jste chválil tamní písek, jak se Vám hraje tady v Praze?

DS: Tady to bylo ještě lepší, protože bylo lepší počasí, krásných 20 stupňů a pod mrakem. Za nás určitě lepší než 30 a sluníčko.

Mistři!!!

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vyhráli turnaj světové série v pražském Ládví.

Pánové, gratulujeme! pic.twitter.com/qXoZcQmjH2 — Radiožurnál Sport (@RadiozurnalS) August 22, 2021

Jak budete slavit vítězství?

OP: Nějakou dobrou večeří. Přeci jen sezona pořád pokračuje, takže z toho nebudou rozhodně žádné orgie. Navíc jsme po turnaji tak unavení, že to z naší strany nebude žádná divočina. Bude to spíše důstojná oslava a nějaké větší porušení diety nebo večerky bude na pořadu dne až po konci sezony.

DS: Většinou k „Perunovi“ nemám co dodat a i tentokrát souhlasím.

Máte spočítáno, jak vám toto vítězství pomůže v případné kvalifikaci na World Tour Finals?

OP: Já si myslím, že by to stačit mělo. Už jsme nějaké propočty dělali a vypadá to, že bychom se ve všech možných scénářích měli dostat, ať už se ta kritéria nastaví jakkoliv. Nicméně stoprocentní jistotu budeme mít až po tom, co se zveřejní startovka.