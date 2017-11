Během podzimu měl být v lize poprvé zapojen videorozhodčí. Zbývá poslední kolo a v akci zatím nebyl

Videorozhodčí ve fotbale už funguje v nejvyšších soutěžích v Německu a Itálii a od příští sezony by se měl plně zapojit také třeba v Česku a Španělsku. Právě tam se teď o něm mluví nejvíc. V nedělním šlágru totiž první Barcelona remizovala s druhou Valencií 1:1 poté, co hlavní sudí katalánskému klubu v první půli neuznal regulérní gól. Aktuální je toto téma ale i v u nás, protože videorozhodčí by mohl zasáhnout do HET ligy už o tomto víkendu. Praha 16:41 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový rozhodčí (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Pravděpodobnost, že se videorozhodčí v nejvyšší české fotbalové soutěži o tomto víkendu objeví, je vysoká. Jinak by totiž vyjádření mluvčího Ligové fotbalové asociace Daniela Hajného po říjnovém zasedání neplatilo.

„Jedním z bodů bylo schválení zavedení videorozhodčího. Všechny kluby první i druhé ligy se jednohlasně vyslovily pro zavedení videa v profesionálních soutěžích. V praxi to znamená, že ligová asociace bude moct uskutečnit zmiňovaný online test již teď, v podzimní části ligy,“ říkal tehdy Daniel Hajný.

Do konce podzimní části zbývá odehrát už jen deset utkání. A vzhledem k tomu, že není pravděpodobné, že by se měl videorohodčí v testovacím online režimu objevit v některé z pondělních dvou dohrávek patnáctého kola, zbývá už jen kompletní kolo šestnácté. To je naplánováno na příští víkend. Navíc tomu nahrává i fakt, že na středu Ligová fotbalová asociace svolala tiskovou konferenci.

V mnoha evropských soutěžích je video již zavedeno a používá se. Objevilo se dokonce už i u nás. V nižších soutěžích se již delší dobu testuje. A není to tak dávno, co byla poprvé v Česku právě díky konzultaci s videorozhodčím Romanem Hrubešem a zhlédnutím inkriminovaných záběrů sudím Pavlem Orlem odvolána penalta v juniorské lize.

Na závěr ještě je třeba vysvětlit dva termíny související s testováním. Offline videorozhodčí se u nás při ligovém utkání už zkoušel ve šlágru mezi Plzní a Slavií. To byl s přenosovým vozem u stadionu, ale nemohl do zápasu ještě zasáhnout a nijak nemohl s rozhodčím komunikovat. Proto termín offline. Teď tedy půjde o online premiéru, ve které už bude moct se sudím na hřišti komunikovat.