Beitar Trump Jeruzalém. Majitelé z vděčnosti americkému prezidentovi přejmenovali slavný klub

Šestinásobný mistr izraelské fotbalové ligy se nově jmenuje Beitar Trump Jeruzalém. Šéfové slavného klubu se rozhodli vložit do názvu jméno amerického prezidenta jako výraz vděčnosti za přesunutí amerického velvyslanectví právě do Jeruzaléma. Jeruzalém 15:35 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Beitaru Jeruzalém jsou považováni za nejpravicověji zaměřené v Izraeli | Foto: Nir Elias | Zdroj: Reuters

„70 let čekal Jeruzalém na mezinárodní uznání, dokud ho prezident Donald Trump odvážným krokem neuznal za hlavní město Izraele. Prezident Trump ukázal odvahu a lásku izraelskému lidu a jeho hlavnímu městu,“ píše se v prohlášení na facebookovém profilu Beitaru Jeruzalém.

Klub, který šestkrát v historii vyhrál izraelskou ligu a nyní je ve skupině o titul druhý, nyní z rozhodnutí vedení přidává jméno amerického prezidenta do svého názvu, aktuálně se jmenuje Beitar Trump Jeruzalém.

„Fotbalový klub Beitar Jeruzalém, jeden ze symbolů města, s radostí oceňuje lásku prezidenta Trumpa svým vlastním gestem. Majitel klubu Eli Tabib a výkonný ředitel Eli Ohana rozhodli, že přidají do svého názvu jméno muže, který tvoří historii,“ vysvětluje prohlášení.

Donald Trump oznámil, že uzná Jeruzalém za hlavní město Izraele na konci loňského roku, v těchto dnech se tam přesouvá americké velvyslanectví z Tel Avivu a následují ho další země. Přesun vyvolává nepokoje mezi Izraelci a Palestinci.

Zatím není jasné, zda šéfové klubu považují změnu na trvalou, nebo pouze jako aktuální gesto k otevření amerického velvyslanectví v Jeruzalémě. „Myslím, že za 50 let už se tak jmenovat nebude. Nevím, jak moc je to napevno, ale nemyslím, že je to navždy. Je to způsob, jak tahle část izraelské společnosti oceňuje Trumpa,“ glosuje přejmenování komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.

Beitar Jeruzalém nese své jméno podle pevnosti, kterou židovská jednotka hájila podle legendy při povstání proti Římanům v roce 135 do posledního muže. Když ve 30. letech vznikaly na území „Britské mandátní Palestiny“ židovské kluby, byl Beitar klubem revizionistických sionistů, kteří byli výrazně pravicoví, na rozdíl od socialistů, které reprezentují třeba kluby s názvem Happoel (v překladu „dělník“ pozn. red).

Američané oficiálně otevřeli velvyslanectví v Jeruzalémě, promluvit má Trumpův poradce Kushner Číst článek

Od té doby patří Beitar Jeruzalém mezi nejpravicověji zaměřené kluby v Izraeli a hrdě se hlásí k tomu, že za něj nikdy nehrál jediný Arab, ač Arabové tvoří 20 procent populace Izraele. Když před pěti lety angažoval klub dva muslimy z Čečenska, radikální fanoušci dokonce podpalovali kanceláře klubu. Fanouškovská skupina La Familia dokonce sama sebe označuje za rasistickou. S tím ale vedení klubu nesouhlasí.

V historii za klub už ale několik muslimů hrálo. „Ideologie Beitaru není promuslimská, ale zabývají se izraelsko-arabským sporem, nikoli židovsko-muslimským,“ vysvětluje Jan Fingerland. Podle amerického prezidenta by se údajně měla jmenovat i železniční stanice, která se staví nedaleko Chrámové hory, poutního místa v Jeruzalémském Starém Městě.