Berbr chce zrušit obě komory FAČR. Situace je dost vážná, zní z Moravy

Kontroverzní fotbalový funkcionář Roman Berbr je jedním z vítězů mimořádné valné hromady a už brzy to mohou pocítit i lidé, kteří se mu v Nymburce postavili do cesty. Moravští delegáti přes nátlak evropské asociace UEFA nesouhlasili se změnou stanov, ale možná to budou muset stejně v budoucnu udělat. Přímo z úst svazového místopředsedy Berbra totiž slyšeli varování. Nymburk 10:46 13. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda FAČR Roman Berbr. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Byla jedinečná šance udělat to, aby byl vždy zvolen předseda. Budu podporovat zrušení obou komor,“ řekl místopředseda Berbr, přestože čerstvě zvolený svazový šéf Martin Malík jen chvíli před tím mluvil mírnějším tónem.

„Problém je to velký. Není to něco, co by nás ohrožovalo dnes nebo zítra, ale je to otázka několika měsíců, kdy budeme muset ten koncensus najít. Všichni jsme slyšeli, že FIFA a UEFA jsou nachystány, aby sem poslaly takzvanou normalizační komisi, a já bych velmi nerad, aby situace v Česku skončila tak, že budu označován za zimního krále českého fotbalu,“ uvedl Malík.

Novým předsedou Fotbalové asociace je Martin Malík, delegáti ho zvolili v prvním kole Číst článek

Berbr cítí oporu ve světových a evropských federacích FIFA a UEFA a hlavně vrcholný představitel té druhé - Ukrajinec Grigorij Surkis - byl na moravské delegáty hodně nazlobený.

„Upřímně vám chci říct, že jsem poněkud zklamán. Pokud nedodržujete pravidla silničního provozu, dostanete pokutu,“ varoval na valné hromadě.

Situace je vážná

Takže i místopředseda za Moravu Zdeněk Zlámal tuší, že i když obhájil svoji pozici ve výkonném výboru, v budoucnu by mohlo být všechno jinak.

Hrozby FIFA jsou reálné, nechci být zimním králem, říká nový šéf českého fotbalu Martin Malík Číst článek

„Co se týče zrušení dvou komor, to bylo řečeno jednoznačně. Musíme se do 24. února dohodnout, jak budeme dál postupovat ohledně změny stanov. Ta situace opravdu není jednoduchá a je dost vážná,“ řekl Zlámal.

„Uvědomte si, že byla chvíle, kdy jste se i vy zástupci Moravy mohli zbavit osobní zodpovědnosti, abyste řekli, že vy jste povolili zrušení komor,“ vzkázal ve svém prvním veřejném projevu od zadržení a obvinění v dotační kauze bývalý svazový předseda Miroslav Pelta.