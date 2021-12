Policejní spis v kauze Berbr procházejí právníci fotbalové asociace. Aféra se týká i elitních klubů

Fotbalová asociace ČR podle šéfa Petra Fouska nechce zametat pod koberec nejnovější odposlechy v souvislosti s korupční aférou bývalého místopředsedy Romana Berbra. FAČR má přístup k policejnímu spisu a aktuálně se mu věnují právníci. Podle Fouska může celá věc zabrat několik měsíců, už v úterý by měla v případě již dříve zahájených řízení vynést první verdikty etická komise. Zda se vyjádří i k nejnovějším odposlechům, Fousek nedovedl odhadnout. Praha 14:28 17. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fousek | Zdroj: Profimedia

„Dosáhli jsme stavu, že jsme poškozenou stranou. Díky tomu se nám podařilo získat přístup ke spisu, který je nesmírně objemný. Věnují se mu naši právníci. Odhaduji, že to bude trvat několik měsíců,“ řekl na setkání s novináři Fousek.

„Není alibismus, když říkám, že všechny tyto věci pocházejí z doby minulého vedení. Proto jsme také byli zvoleni, že hnutí chtělo změnu, aniž by tušilo, co se pak v odposleších objeví. Je to, jako když praskne vřed a vytéká z něj hnis. Musím odmítnout, že bychom strkali hlavu do písku, právě naopak. Nic nezametáme pod koberec, ctíme naše krédo, že chceme obnovovat důvěru ve fotbal,“ doplnil Fousek, který byl spolu s novým vedením zvolen v červnu.

V souvislosti s aférou úplatkářství a zpronevěry, která propukla vloni v říjnu po zatčení dnes již bývalého místopředsedy Berbra, se v minulých dnech objevily v médiích části policejních odposlechů. Figurují v nich i funkcionáři z elitních klubů, třeba mistrovská Slavia a její někdejší sportovní ředitel Jan Nezmar.

Policie podle webu efotbal.cz například pracovala s poznatkem, že Berbr měl mít od Pražanů slíbený milionový úplatek za zisk titulu v sezoně 2018/19. Není uvedeno, zda mělo jít o částku v korunách či eurech. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík jakékoli korupční jednání odmítl.

Tisíce stran spisu

„Publikovány byly jen části odposlechů, ne úplné, proto nechci komentovat žádná jména, žádné části odposlechů,“ uvedl Fousek.

„Máme etickou komisi, ctíme její nezávislost stejně jako nezávislost odvolacího řízení. Spis má tisíce stran, nelze čekat, že se něco objeví a záhy to bude mít výsledek. Etická komise postupně posuzuje odposlechy, které máme k dispozici. Nechceme se dopouštět bezpráví, některé situace mohou být na hraně. Je na fundovaných odbornících, aby věci posoudili,“ doplnil Fousek.

V korupční kauze bylo spolu s Berbrem obviněno 20 osob, více než polovina z nich včetně bývalého místopředsedy už ale vystoupila z FAČR a etická komise tak s nimi nemůže vést řízení. Ve zbylých případech by mohla vynést první verdikty už v úterý. Převážně nejde o osoby z nejvyšších pater fotbalu.

„Komise jasně pojmenovala, s kým zahájila řízení, a tam podle mě bude směřovat její rozhodnutí. Jestli se vyjádří i k nejnovějším odposlechům, nevím. To je na posouzení a zprocesování členů komise. Etická komise každopádně zveřejní svoje rozhodnutí z dosavadní fáze a pochopitelně zveřejní, s kým dále případně zahájila disciplinární řízení,“ uvedl Fousek.

„Etická komise může trestat bez ohledu na záležitosti, které probíhají ve vnějším prostředí. Trestní řízení je něco jiného. Samozřejmě jsme dbali na to, aby v etické komisi byli odborníci. A je pochopitelně zachováno dvojinstanční řízení. To znamená, že po verdiktu etické komise se každý může odvolat k odvolací komisi,“ dodal Fousek.