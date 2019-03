VIDEO: Nejhorší penalta všech dob? Záložník Swansea nedokopl ani na malé vápno

Do konce prvního poločasu na stadionu West Bromwiche zbývalo pár minut. Domácí vedli v zápase druhé nejvyšší anglické ligy nad Swansea 1:0, ale o vedení mohli přijít. Právě proti nim byla nařízena penalta, jenže hostující Bersant Celina týmu ji podivuhodným způsobem neproměnil.

22letý záložník Velšského týmu si vzal relativně krátký rozběh, ale stihl nabrat rychlost a chtěl míč pravačkou uklidit do branky. Jenže při posledním kroku lehce podklouzl, levou nohou si míč posunul a pravou pak kopl spíš do sebe než do balonu. Ten se odkutálel jen pár metrů směrem k rohovému praporku, kde ho odkopli domácí obránci.

Kosovský reprezentant musel snést nejen posměch od domácích hráčů 20 tisíc diváků na stadionu Hawthorns, ale také od fanoušků na sociálních sítích. U videí s jeho pokusem se často opakuje popisek „nejhorší penalta historie.“

Nechtěný trůn přezval hráč, který nastupoval i za Manchester City třeba od Itala Simoneho Zazy, jehož cupitání a k míči a následná rána na tribunu v rozstřelu proti Německu si vysloužily podobné popisky během ME 2016.

Celinova penalta byla největší šancí Swansea na vyrovnání, ve druhém poločase se trefili ještě dva hráči West Bromvich Albion a domácí vyhráli 3:0. V tabulce Championship jsou po 37. kole čtvrtí. Hráči Swansea mají odehráno o zápas míň, ale jsou patnáctí.