Beru to jako porážku, říká sparťan Šural po remíze s Plzní

„Zklamání je obrovské, ztratili jsme tady dva body. Můžeme si za to sami, nezvládli jsme standardky a pak nás to stálo body. Já to beru skoro jako porážku, protože jsme tady měli vyhrát," řekl Šural po utkání novinářům.

Nejlepší ligový střelec Sparty už v deváté minutě připravil vedoucí branku Václavu Kadlecovi a za tři minuty zvýšil Srdjan Plavšić po teči Radima Řezníka. Plzeňský obránce ale po půl hodině hry snížil a v 52. minutě vyrovnal Tomáš Hořava.

Sparta vedla v Plzni o dva góly, nakonec uhrála na hřišti Viktorie remízu 2:2 Číst článek

„Začaly se kupit standardky, ve kterých jsou silní. Zjednodušili hru, začali to kopat do vápna. Bohužel jeden roh jim vyšel. Chytli diváky, kteří na ně předtím pískali. Poločas už jsme nějak dohráli, bohužel druhý zase jeden roh a bylo vyrovnáno," litoval Šural.

„Doufal jsem, že na to připravení jsme, ale oni těch standardek měli hodně. Některé zahráli dobře, bohužel jsme tam byli chlap na chlapa, ale nebyli jsme natolik důslední, aby z toho gól nebyl," přidal bývalý hráč Brna či Liberce.

Sparta nevyužila šanci poskočit na třetí místo tabulky a po šesté remíze z posledních sedmi kol zůstala šestá. „Samozřejmě jsme to všichni věděli. Dnes už jsme chtěli být tam, kde chceme být a kam patříme. Doufám, že hned v pátek to napravíme a budeme tam," prohlásil Šural před soubojem se čtvrtým Jabloncem.

„Je to neporažený tým a nepříjemný soupeř, hrozně se zvedli a mají kvalitní hráče. Já ale věřím, že je v našich silách ukončit jejich sérii a posunout se na třetí místo," dodal sedmnáctinásobný reprezentant.