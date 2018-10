Šéf fotbalové federace řeší s právníky absenci Ronalda a Messiho na předávání cen The Best

Není umění vyhrávat, ale prohrávat. A šéf Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino se to teď chystá naučit své největší hvězdy... Ovšem ne, co se týče chvílích na hřišti, ale v rámci momentů na pódiích. Cristiano Ronaldo, ani Lionel Messi totiž nedorazili na předávání cen The Best FIFA Football Awards. Chybí tak na společné fotce nejlepší jedenáctky roku, na které je nahradili Brazilec Ronaldinho a Neměc Ballack. Praha 21:18 1. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejlepší fotbalista roku 2018 podle FIFA Luka Modrič s předsedou Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantinem | Foto: Frank Augstein | Zdroj: ČTK/AP/

Čtyřiadvacátého září se v Londýně předávaly ceny The Best FIFA Football Awards, o jejichž vítězích rozhodují hlasy trenérů a kapitánů národních mužstev, novinářů a fanoušků.

Cenu pro nejlepšího fotbalistu světa získal Chorvat Luka Modrič. Ten svým triumfem přerušil desetiletou nadvládu Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, kteří se střídali v zisku trofeje již od roku 2008. Ani jeden z nich ale na vyhlášení cen nedorazil. To vyvolalo spoustu reakcí včetně té od předsedy Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantina.

Infantinovi se nelíbí, jak se oba hráči postavili k vyhlášení cen The Best, které FIFA pořádala teprve potřetí a snaží se je co nejvíce zviditelnit. Ronaldo byl finalistou ceny pro nejlepšího fotbalistu světa podle FIFA. Tentokrát ale nebyl favoritem, nevyhrál a do Londýna se ani nedostavil.

A když na pódiu děkoval za hlasy Chorvat Modrič jeho řeč neposlouchal ani Messi. Stejně jako Ronaldo vysvětlil absenci nabitým programem. Šéf FIFA Infantiniho ale podle španělského deníku Diaro AS jejich omluvu zrovna nepřijal a už povolal právníky, aby vymysleli, jak hvězdy na ceremoniál dostat, i když to pro ně není tak lákavé, respektive si nepřijdou pro první místo.

Ovšem Ronaldo a Messi se ocenění také dočkali. Oba se dostali do nejlepší jedenáctky roku a možná že Infantina nastartovala právě fotka nejlepší jedenáctky. Pózovali na ní totiž Brazilec Ronaldinho a Němec Ballack, obě fotbalové hvězdy by si být ve výběru jistě zasloužily, ale tak před deseti lety. Ne v roce 2018.

Bývalí hráči nahradili Messiho s Ronaldem a tak ještě více vypíchli jejich absenci. Ronaldo navíc neuspěl i v ceně o gól roku. A svým vyjádřením tak trochu nahrál spekulacím, že dorazit do Londýna mu zabránila jeho ješitnost. Vítěznému Egypťanovi Salahovi pogratuloval s dovětkem: "Buďme upřímní, nelžeme si, můj gól byl nejlepší."