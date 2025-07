Bez Ewertona už jsme nějaký čas dokázali fungovat. Musíme to zvládnout znovu, říká kouč Hapal

Fotbalisté Ostravy přišli o brazilského útočníka Ewertona. Osmadvacetiletý kapitán Baníku v pondělí přestoupil do egyptského celku Pyramids FC. „Pro Baník udělal za poslední dva roky hodně a je potřeba jeho rozhodnutí respektovat. Dokázali jsme fungovat, když byl nějakou dobu kvůli zdravotním problémům mimo tým, tak to musíme zvládnout znovu,“ říká ostravský trenér Pavel Hapal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Ostrava 10:26 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Hapal | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Už jste vstřebal, že nemáte k dispozici elitního ofenzivního hráče Ewertona?

Je to těžké vstřebat takovou zprávu, protože Ewerton byl kapitánem mužstva a vždy přinášel týmu kvalitní výkon. Nejsem ani tak zaskočený, ale spíš nás to všechny okolo týmu mrzí. Pro Baník udělal za poslední dva roky hodně a je potřeba jeho rozhodnutí respektovat. Odchází za další výzvou. Dokázali jsme fungovat, když byl nějakou dobu kvůli zdravotním problémům mimo tým, tak to musíme zvládnout znovu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéra Baníku Ostrava Pavla Hapala, který se musí vyrovnat s odchodem kanonýra Ewertona

Jak dlouho jste věděl o tom, že Ewerton z Baníku odejde?

O zájmu jsem věděl možná už tři týdny zpátky a že se to zrealizuje, vím tak týden. V zápase proti Legii Varšava už jsme ho nechtěli nechat hrát, protože jsme věděli, že to řeší a že hlava nebude úplně čistá. Nakonec se nám zranil Filip Kubala, tak musel do zápasu vstoupit.

Nahrává vám tedy zkušenost, že jste už bez Ewertona v minulosti dokázali utkání zvládnout?

Máme to vyzkoušené v několika zápasech po sobě. Hráči ví, že to fungovalo. Je třeba na to navázat a nedělat si z toho hlavu. Ewerton odchází do klubu, kde o něj měli velký zájem. Je tam velký finanční bonus nejen pro něj, ale i pro Baník Ostrava. Každý hráč i trenér je nahraditelný, takže teď to přišlo a bude ho muset zastoupit jiný hráč.

Nemrzí vás, že hráč s takovou formou nezamířil na přece jen prestižnější fotbalovou adresu?

Rozhodně je to zajímavá destinace. Kdo trochu víc sleduje fotbal, tak ví, že i v Egyptě jsou velice kvalitní týmy. Myslím si, že tam velkou roli hrály finance.

Z Ostravy do Egypta. Brazilský útočník Ewerton přestupuje do Pyramids Číst článek

Jak moc narušilo přípravu na důležitý odvetný duel předkola Evropské ligy proti Legii Varšava nedohrané víkendové utkání proti Teplicím?

Museli jsme zareagovat hned následující den, kdy jsme normálně trénovali. Neřešili jsme regeneraci a trénovali. Možná jsme trochu pošetřili síly a uvidíme, zda se to projeví ve Varšavě. Určitě nás ale nečeká nic jednoduchého.

Jak vypadá finální příprava před čtvrtečním duelem?

Dnes máme v plánu ještě kvalitní trénink, taktickou přípravu a zítra budeme cestovat vlakem do Varšavy. Časově to vychází nejlépe a po cestě nás večer bude čekat předzápasový trénink.

Jak vnímáte to, že se proti sobě střetnou i dva ohromně silné fanouškovské tábory?

Už jsem někde četl, že nás na Legii čeká peklo. Tribunu za bránou ale budou mít zavřenou kvůli trestu od UEFA. Nějakých osm tisíc fanoušků se na zápas nedostane, což je velká škoda. Atmosféra by mohla být ještě bouřlivější. Musím uznat, že atmosféra i při víkendovém utkání byla skvělá, tak věřím, že se hráči nenechají strhnout, a naopak jim podpora hodně pomůže.