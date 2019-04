Ženy, děti, komplicové i vibrátor. ‚Pyrotechnika se na stadiony vždy nějak dostane,‘ říká člen kotle

U každého vchodu na ligový fotbalový stadion stojí pořadatel a kontroluje fanoušky. Teoreticky by se tak na tribuny neměla dostat žádná pyrotechnika. Jenže realita je jiná. Hned ve 22 kolech ligy z 26 se na nějakém zápase pyrotechnika objevila. Jak je to možné, zjišťoval Radiožurnál. Praha 13:43 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Disciplinární komise řešila pyrotechniku ve 22 z 26 ligových kol | Foto: Milan Kammermayer | Zdroj: Reuters

Pořadatel s knírkem a širokým úsměvem před zápasem Dukly se Slavií každého slušně pozdraví. A klidně i zavtipkuje – o cigarety se prý fanoušek bát nemusí.

Je na stadionech bezpečno? Násilností ubývá, ministerstvu vadí hlavně pyrotechnika Číst článek

Pozitivní přístup samozřejmě neznamená, že by příznivce sešívaných nekontroloval pečlivě. Ti tentokrát žádnou pyrotechniku nepronesli, ale kdyby chtěli, povedlo by se jim to.

„Nedá se tomu zabránit,“ říká zástupce jejich kotle, takzvané Tribuny Sever, Radiožurnálu. „Má-li se do sektoru pro hosty dostat třeba tisícovka lidí, není důkladná kontrola možná.“

„Chlapi skoro nic nenesou, vědí, že to nemá cenu. Většinou všechno nastrkají do kabelek. Nebo obvážou ženy, které to pronesou,“ popisuje, jak se pyrotechnika na stadion pašuje, muž, který dělá pořadatele už víc než pět let. „Druhý způsob, který není úplně nejčastější, je strčit pyrotechniku svému dítěti: do boty nebo k tělu. Ale málokterý rodič si na to troufne.“

Kolikrát prý bývá ukrytá na intimních partiích, kam pořadatelé sahat nesmějí. Ale jsou i jiná nápaditá místa, na kterých už pořadatelé pyrotechniku našli. „Například místo baterek ve vibrátoru. Byly tam nastrkané malé petardy,“ vzpomíná pořadatel.

Petardy, dýmovnice nebo světlice se na tribuny můžou dostat i jinými cestami než pronesením skrz kontrolu. Třeba přes komplice, s čímž mají zkušenosti na Bohemians.

„Měli jsme tu různé případy: pronesení cateringem, samotnou pořadatelskou službou… To už jsme úplně eliminovali,“ přiznává ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Pořadatelé versus GDPR

Čtyři lidé dobře seznámení se situací pod podmínkou anonymity Radiožurnálu řekli, že v některých případech se fanoušci na použití pyrotechniky dokonce domluví se svými kluby – a dostanou souhlas.

Cesta do hlubin fanouškovy duše: ‚Na stadion se chodí kvůli atmosféře, bez emocí to nejde‘ Číst článek

Ví o tom pořadatelé: „Když je to nahoře na tribuně, kde to prakticky ničemu nevadí, je tam nějaká tolerance.“

Oslovení zástupci klubů to odmítají. „Nechci mluvit za všechny v klubu, ale pyrotechniku tiše netolerujeme,“ říká Michal Býček ze Slavie. „Klub nevyvíjí jakoukoli aktivitu, aby se podílel na pyroshow na stadionu,“ přidává se Ondřej Kasík ze Sparty.

Kluby, které se rozhodnou proti pyroshow bojovat, můžou například před zápasem požádat policii o pyrotechnickou prohlídku stadionu, hříšníkům pak udělit zákaz vstupu. Ale kvůli normám na ochranu osobních údajů, jako je nařízení GDPR, mají omezené nakládání se jmény nebo fotografiemi lidí se zákazem vstupu.

Fotky prý nemůžou dát ani prodavačům vstupenek nebo pořadatelům. „Někdy mám pocit, že GDPR má primárně funkci chránit problémové fanoušky na úkor těch slušných,“ říká ředitel ligy Dušan Svoboda.