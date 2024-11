Birmančević je zraněný, nemáme důvod lhát, odmítá Friis spekulace o konfliktech v kabině Sparty

Trenér fotbalistů Sparty Lars Friis označil spekulace ohledně situace kolem Veljka Birmančeviće za lži. Na tiskové konferenci před středečním utkáním ligové fáze Ligy mistrů s Brestem zopakoval, že je srbský křídelník zraněný a aktuálně se léčí v rodné zemi. Podle dánského kouče neexistuje důvod, proč by Pražané neměli říkat pravdu. Praha 15:44 5. 11. 2024 (Aktualizováno: 16:03 5. 11. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Sparty Lars Friis (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Šestadvacetiletý Birmančević chyběl v minulých dvou soutěžních utkáních. Po sobotní ligové prohře 1:3 s Ostravou se vyrojily spekulace, že za jeho absencí stála roztržka se sportovním manažerem A-týmu Tomášem Sivokem. Friis po duelu s Baníkem uvedl, že Birmančević kvůli poraněnému tříslu bude chybět čtyři až šest týdnů. Letenský klub v neděli vydal prohlášení, kde jeho zranění potvrdil.

Sparta musí rozhádanou kabinu vyřešit co nejrychleji. Jinak přijde větší problém, myslí si expert Horváth Číst článek

„Vydali jsme prohlášení a informovali o tom, co se stalo. Nevidím důvod, proč bychom měli lhát. Říkáme pravdu. Nasazuju hráče, kteří jsou stoprocentně zdraví. Birma je zraněný. Ať už to bylo s Ladislavem Krejčím v minulé sezoně nebo letos s Imanolem Garcíou, hráči, kteří vypadnou na delší dobu, mají na začátku rehabilitace možnost vrátit se domů, aby se cítili lépe. Birma udělal to samé, už je v Srbsku,“ řekl Friis.

„Nebude součástí srbské reprezentace během listopadové přestávky. Nemáme důvod neříkat pravdu. Proto bych ocenil, kdybyste nám věřili. Neexistuje důvod, abychom říkali něco jiného než pravdu,“ uvedl osmačtyřicetiletý Seveřan.

Roztříštěná kabina?

Vedle údajné rozepře se Sivokem se v médiích objevily i spekulace o národnostních problémech v kádru Sparty. Vedle Birmančeviće působí v týmu Albánci Qazim Laci, Indrit Tuci a kosovští reprezentanti Ermal Krasniqi a Albion Rrahmani. Srbsko nezávislost své bývalé provincie Kosova neuznává.

Neshody v kabině Sparty? Birmančević nehraje a část fanoušků vyvěsila kontroverzní vlajky Srbska Číst článek

„Konflikt je příliš silné slovo. V kabině to někdy je nahoru dolů. Nemáme konflikt. Po Baníku jsme se sešli a vyložili karty na stůl. Když se věci trochu vyhrotí, což se teď stalo, pak to samozřejmě ovlivňuje ostatní. Tak to je, to je nevyhnutelné. To je ale součástí fotbalového klubu, kabiny. Řešíme to,“ prohlásil Friis.

„Dokud se to nezačalo řešit v médiích, nebyl žádný problém. Když se ale v médiích a na sociálních sítích objeví, že je něco špatně a někdo se dostane k falešné informaci, než jaká je skutečnost, zasáhne vás to, protože někdo může cítit neférové jednání. Budu k vám upřímný, dokud se na sociálních sítích neobjevily lži, jednoduše lži, všechno bylo v pohodě. Proč bychom měli lhát? Říkáme pravdu, prosím přijměte ji a pojďme se bavit o něčem jiném,“ uvedl Friis.

Rozsáhlá marodka

Na marodku Sparty vedle Birmančeviće, Lukáše Haraslína a Ángela Preciada přibyl i obránce nebo záložník Jaroslav Zelený. Naopak se uzdravil ofenzivní hráč Tuci. „Tuci je zpátky v kádru, jeho progres je dobrý a už s námi pár dnů trénuje. Lukáš není připravený, trénuje individuálně. Zelený není k dispozici, podstoupil menší zákrok a bude chybět zhruba čtyři týdny,“ řekl Friis.

Letenští zvítězili jen ve dvou z posledních osmi soutěžních zápasů. V Lize mistrů zatím vybojovali čtyři body, Brest o tři víc.

„Když jste v takové situaci jako my, považujete každé následující utkání za klíčové. Je to dobrá příležitost, jak se dostat zpátky do rytmu a vrátit se k věcem, které postrádáme," řekl Friis, jemuž klubové vedení po poslední prohře s Ostravou vyjádřilo důvěru. „V Lize mistrů se nám daří opravdu dobře, City je jiný příběh. Tohle bude odlišný zápas. Nemyslím si, že budeme pod takovým tlakem jako proti City. Ano, je to dobrá příležitost se ukázat a vrátit se na vítěznou kolej,“ uvedl bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.