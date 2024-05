Bitvu o pohárovou Evropu rozhodl vlastní gól Baníku. Hattrick Šulce zařídil vítězství Plzně nad Slováckem

Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli v druhém kole ligové nadstavby ve skupině o titul souboj o čtvrté místo tabulky v Ostravě 1:0. Vítězství zajistil hostům už ve třetí minutě vlastní gól domácího Jiřího Bouly. Baník se pak přes výraznou převahu neprosadil a popáté za sebou nezvítězil. Fotbalisté Plzně porazili díky hattricku Pavla Šulce Slovácko 4:2. Ostrava/Plzeň 18:07 11. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktoria Plzeň porazila Slovácko 4:2 díky hattricku Pavla Šulce | Foto: Petr Eret | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Středočeši ve třetím vzájemném duelu v sezoně po předchozích dvou porážkách poprvé uspěli a mají před Slezany dvoubodový náskok na čtvrté příčce, která zaručuje účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy.

Taktická ani opatrná bitva se na stadionu ve Vítkovicích nekonala. Takový scénář překazil rychlý gól ze třetí minuty, který si po mladoboleslavském brejku a přihrávce Vaníčka do malého vápna zblízka do vlastní brány vstřelil ostravský Boula.

Baník postupně nabíral na tempu, až se zápas proměnil v hru na jednu bránu. Ostrava zhruba od dvacáté minuty „mačkala“ soupeře u jeho vápna. Kubala z malého vápna hlavičkoval vedle a vyrovnání měl po Boulově prostrčení na kopačce hlavně ve 29. minutě Šín, ale jeho střelu k tyči gólman Mikulec vyškrábl.

Tlak domácích byl chvilkami drtivý a hosté měl problém dostat z vlastní poloviny hřiště, ale Mikulcova brána byla jako zakletá. Středočeši přečkali spoustu závarů, zblokovali řadu střel a ke konci poločasu jim pomohla po Kubalově pokusu i tyč.

Domácí také po změně stran zavřeli soupeře na svou útočnou polovinu, ale velká územní převaha už neměla takovou intenzitu a byla stále bezzubá. Baníku chybělo rychlejší zakončení nebo přesnější finální přihrávka. Až v 60. minutě se Mikulec ocitl v nebezpečí, ale Šín zblízka hlavičkoval z těžkého záklonu decimetry vedle tyče.

Ostrava až do konce měla balon pod kontrolou, její tlak se však spíše měnil v platonický. Soupeř znovu přečkal několik skrumáží ve vlastním vápně, ale vyloženou příležitost už Baníku nedovolil.

Mladoboleslavští v Ostravě v lize bodovali po čtyřech porážkách za sebou. Baník prodloužil svou chabou bilanci na domácím stadionu, kde z posledních jedenácti zápasů nejvyšší soutěže jen jednou zvítězil.

Na třetí pokus

Plzeň vyhrála nad celkem z Uherského Hradiště v této sezoně na třetí pokus a vrátila mu domácí listopadový debakl 1:4. Západočeši navázali na domácí triumf 3:0 nad Mladou Boleslaví z minulého týdne, v lize potřetí za sebou zvítězili a z třetí příčky tabulky ztrácejí sedm bodů na druhou Slavii, kterou čeká derby na Spartě.

Šesté Slovácko po porážce 2:4 se Spartou stejným výsledkem podlehlo i v druhém zápase v nadstavbě, v lize nevyhrálo podeváté za sebou a je čtyři body za pátou Ostravou.

Slovácko vstoupilo do zápasu lépe, do vedení však šli domácí. Ve třinácté minutě gólman Heča ještě vytáhl Havlův volej na břevno, o tři minuty později se ale Vydra prokličkoval přes tři obránce až před bránu a jeho vyraženou střelu doklepl do odkryté sítě Šulc. Třiadvacetiletý ofenzivní univerzál skóroval v nejvyšší soutěži po třech zápasech.

90´⚽️ Pavel Šulc pečetí hattrick do prázdné branky!



4:2⚪️#PLZFCS pic.twitter.com/DhHWNCrmtY — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) May 11, 2024

Heča se vrátil do brány Slovácka po pěti zápasech a připsal si řadu zákroků. Ten nejlepší předvedl v 23. minutě, kdy zblízka vyrazil Vydrův volej. Jeho tým se pak dočkal vyrovnání po svižné kombinaci, kterou zakončil ve 32. minutě Kohút technickou střelou přesně za tyč.

Na konci první půle si Vecheta naběhl na Kohútovu kolmici za obranu, sám před Jedličkou ještě vylepšil akci přihrávkou před prázdnou bránu Juroškovi, jenž však ze tří metrů nikým neatakovaný jen napálil míč do břevna.

Trest pro hosty přišel hned z protiútoku. Jirkova nenápadná hlavička ještě skončila na tyči, po následném rohovém kopu už se ale prosadil ze vzduchu Hejda. Kapitán Západočechů zaznamenal čtvrtý gól v ligové sezoně.

Červená pro Svědíka

Druhý poločas začal pro celek z Uherského Hradiště komplikací v podobě zranění kapitána Daníčka, jehož nahradil Sinjavskij. Hosté se po změně stran do šancí nedostávali, pomohla jim až penaltová situace z 67. minuty.

| Slovácko dnes v Plzni dlouho sahalo po bodu, ale nakonec odjíždí s prázdnou. Za domácí nastřílel Pavel Šulc hattrick a jednou se prosadil Lukáš Hejda, v bílém dresu Slovácka se v první půli trefil technickou střelou Michal Kohút a ve druhém poločase proměnil Marek… pic.twitter.com/gNMItXsJXM — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) May 11, 2024

Juroška trefil Řezníka ve vápně do ruky a sudí Všetečka po poradě s videorozhodčím nařídil pokutový kop, který s přehledem proměnil Havlík. S dvanácti ligovými góly nejlepší střelec týmu skóroval po osmi zápasech.

Domácí v závěru stupňovali tlak a posílali před bránu jeden centr za druhým, Heča se ale opět vyznamenal zejména proti Havlově hlavičce zblízka. Až v 90. minutě dopadl centr do vápna na ruku Hofmanna a Všetečka si zopakoval konzultaci s videorozhodčím i nařízení penalty. Míč si vzal Šulc a poslal Heču na druhou stranu.

Za protesty následně dostal červenou kartu trenér Svědík. Slovácko ve snaze o vyrovnání vyslalo při závěrečném rohu do vápna soupeře i Heču, míč se ale odrazil do brejku Šulcovi a ten ho dovezl až do prázdné brány.

Čerstvý český reprezentant dal druhý hattrick v ligové sezoně i kariéře a přeskočil v tabulce střelců slávistu Jurečku, na kterého má dvougólový náskok. Západočeši zdolali Slovácko po čtyřech ligových duelech.