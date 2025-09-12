‚Bod zlomu v historii fotbalu.‘ Za 24 hodin se prodalo 1,5 milionu vstupenek na mistrovství světa v Americe

Během prvních 24 hodin od středečního spuštění prodeje vstupenek na fotbalové mistrovství světa se přihlásilo více než 1,5 milionu fanoušků z 210 států. Informovala o tom federace FIFA. Největší zájem byl z pořadatelských zemí USA, Kanady a Mexika, následovala země úřadujících mistrů světa Argentina, Kolumbie, Brazílie, z Evropy pak Anglie, Španělsko, Portugalsko a Německo.

Curych Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Fanoušci Lionela Messiho v kvalifikačním zápase na mistrovství světa mezi Argentinou a Ekvádorem

Fanoušci Lionela Messiho v kvalifikačním zápase na mistrovství světa mezi Argentinou a Ekvádorem | Foto: Cristina Vega | Zdroj: Reuters

„Velký počet podaných žádostí svědčí o obrovském nadšení, které mistrovství světa 2026 vyvolalo po celém světě. A také o tom, že to bude bod zlomu v historii fotbalu,“ řekl provozní ředitel MS Heimo Schirgi.

Mistrovství světa se poprvé uskuteční ve třech zemích a se 48 účastníky, odehraje se příští rok od 11. června do 19. července.

Nejlevnější lístky na skupinovou fázi turnaje stojí 60 dolarů (zhruba 1250 korun). Poprvé v historii však jsou „dynamické“, takže se jejich cena bude moci v závislosti na zájmu a dalších faktorech měnit.

V první fázi mohou o vstupenky žádat do 19. září pouze držitelé karet společnosti Visa, jež je sponzorem FIFA.

K dispozici jsou lístky na všech 104 utkání, přičemž nejdražší lístek na finále bude stát 6730 dolarů (141 tisíc korun). Úspěšní žadatele obdrží od 29. září e-mail s datem a časovým oknem a od 1. října budou moci nakupovat.

Registrace do druhé fáze se skuteční koncem října, samotný prodej v druhé polovině listopadu a na začátku prosince. Třetí fáze přijede na řadu až po losování skupin, jež se uskuteční 5. prosince ve Washingtonu, a lidé si budou kupovat lístky přímo na dané zápasy.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme