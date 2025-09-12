‚Bod zlomu v historii fotbalu.‘ Za 24 hodin se prodalo 1,5 milionu vstupenek na mistrovství světa v Americe
Během prvních 24 hodin od středečního spuštění prodeje vstupenek na fotbalové mistrovství světa se přihlásilo více než 1,5 milionu fanoušků z 210 států. Informovala o tom federace FIFA. Největší zájem byl z pořadatelských zemí USA, Kanady a Mexika, následovala země úřadujících mistrů světa Argentina, Kolumbie, Brazílie, z Evropy pak Anglie, Španělsko, Portugalsko a Německo.
„Velký počet podaných žádostí svědčí o obrovském nadšení, které mistrovství světa 2026 vyvolalo po celém světě. A také o tom, že to bude bod zlomu v historii fotbalu,“ řekl provozní ředitel MS Heimo Schirgi.
Mistrovství světa se poprvé uskuteční ve třech zemích a se 48 účastníky, odehraje se příští rok od 11. června do 19. července.
Nejlevnější lístky na skupinovou fázi turnaje stojí 60 dolarů (zhruba 1250 korun). Poprvé v historii však jsou „dynamické“, takže se jejich cena bude moci v závislosti na zájmu a dalších faktorech měnit.
V první fázi mohou o vstupenky žádat do 19. září pouze držitelé karet společnosti Visa, jež je sponzorem FIFA.
K dispozici jsou lístky na všech 104 utkání, přičemž nejdražší lístek na finále bude stát 6730 dolarů (141 tisíc korun). Úspěšní žadatele obdrží od 29. září e-mail s datem a časovým oknem a od 1. října budou moci nakupovat.
Registrace do druhé fáze se skuteční koncem října, samotný prodej v druhé polovině listopadu a na začátku prosince. Třetí fáze přijede na řadu až po losování skupin, jež se uskuteční 5. prosince ve Washingtonu, a lidé si budou kupovat lístky přímo na dané zápasy.