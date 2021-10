‚Budeme muset někde ubrat.‘ Krach Bohemia Energy může způsobit komplikace sportovním klubům

Společnost Bohemia Energy ztratila možnost dodávat elektřinu. A plyn bude brzy následovat.

Třeba mladým fotbalistům Karlových Varů hrozí, že už nebudou jezdit na zápasy autobusem, a jejich trenéři zase můžu přijít o odměny.

„Máme samozřejmě bateriový systém, takže jsme malinko soběstační, ale i tak jsou ty náklady v řádech okolo 100 tisíc korun,“ vypočítává pro Radiožurnál náklady generální manažer ostravských florbalistů Rolf Franke.

I na ně bude mít růst energií dopad, ale podle Frankeho si zatím - díky vlastní solární elektrárně - v hale alespoň vcelku bezbolestně rozsvítí.

Řady jiných sportovních klubů se pád společnosti Bohemia Energy dotkne víc, byť samozřejmě nejde zdaleka jen o zářivky u stropu.

„Určitě budeme muset zvažovat cenu pronájmu sportovní haly. Dotkne se to nejen energií, ale i pohonné hmoty půjdou nahoru, takže zdraží dopravci. A protože všechny naše kategorie hrají celorepublikové soutěže, bude to mít výrazný dopad,“ přemýšlí předseda fotbalového klubu z Karlových Varů Stanislav Štípek, kde jinde by se dalo ušetřit. Ročně zaplatí za energie zhruba půl milionu.

„Budeme muset někde ubrat. Jestli to bude na cestách, že nepojedeme autobusem a nebo snížíme odměny trenérům, to teprve uvidíme,“ dodal.

Nejen v Karlových Varech proto věří v pomoc Národní sportovní agentury. Její šéf Filip Neusser teď čeká na analýzu s daty o tom, kolika klubům tenhle problém komplikuje život, a jak moc jim ho komplikuje. Pak je prý připravený jednat o navýšení dotací.