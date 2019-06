Fotbalisty Bohemians 1905 posílil útočník Keita. Do Karviné se vrátil z Trnavy Janečka

Útočník Ibrahim Keita je druhou letní posilou fotbalistů Bohemians 1905. Třiadvacetiletý Francouz podepsal s třináctým celkem uplynulé sezony tříletou smlouvu. Posilu hlásí i Karviná. Šestatřicetiletý defenzivní univerzál Marek Janečka se vrátil z Trnavy. S Karvinou podepsal roční smlouvu a v úterý se zapojí do přípravy týmu. Kluby o změnách informovaly na sociálních sítích. Praha/Karviná 15:26 18. 6. 2019 (Aktualizováno: 16:15 18. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Ibrahim Keita (vlevo) je druhou letní posilou fotbalistů Bohemians 1905. Šestatřicetiletý defenzivní univerzál Marek Janečka se vrátil k fotbalistům Karviné, odkud v lednu zamířil na rodné Slovensko do Trnavy | Foto: Jaroslav Legner / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Keita strávil minulou sezonu v Příbrami, kde hostoval z Olympie Radotín. V dresu Středočechů si v 18 ligových startech připsal dvě branky. Keita nechyběl už na úvodním pondělním tréninku „Klokanů“ před novou sezonou.

Kádr Pražanů posílil také Patrik Le Giang. Šestadvacetiletý slovenský gólman však při dopravní nehodě utrpěl zlomeninu klíční kosti a mimo hru bude šest až osm týdnů.

Bohemians Praha 1905

Janečka se vrátil do Karviné

Janečka přišel z Trnavy do Karviné v roce 2016 a mužstvu pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. V lize za ni odehrál 72 utkání a dal pět branek.

Po sezoně 2018/19 mu v Karviné měla skončit smlouva, v lednu se ale s klubem dohodl na jejím předčasném rozvázání. V Trnavě podepsal kontrakt na rok a půl s možností dalšího pracovního vytížení v klubu po skončení aktivní kariéry.

Po záchraně v nejvyšší soutěži a zisku Slovenského poháru se však rozhodl vrátit do Slezska. „Mám možnost po skončení kariéry nadále pracovat v klubu. Neměl jsem nad čím váhat. V Trnavě se změnili majitelé, neviděl jsem tam svoji budoucnost, co se týká práce,“ řekl Janečka pro web Spartaku.

Jeho příchod potěšil trenéra Františka Straku. „Je to hráč, který do Karviné patří, na hřišti odevzdá pokaždé všechno a hrál tu poměrně dlouho. Navíc je Marek vůdčí typ a jeho styl je založený na bojovnosti a zodpovědnosti. Hodně si od něj slibuji,“ uvedl jednašedesátiletý kouč pro karvinský web.

Obránce Čolič do Budějovic

Fotbalisty Českých Budějovic posílil obránce Benjamin Čolič. Sedmadvacetiletý Bosňan, který poslední dvě sezony strávil v Karviné, podepsal s prvoligovým nováčkem dvouletou smlouvu. Dynamo o tom informovalo na svém webu.

Čolič přišel do Karviné v létě 2017 a v 48 ligových zápasech se za ni trefil jednou. Představil se i ve dvou barážových duelech proti Jihlavě. Smlouvu se slezským celkem se však rozhodl neprodloužit.

„Karviné bych chtěl poděkovat za to, že mi dala možnost hrát první českou ligu. Nyní jsem se chtěl ale v kariéře posunout opět trochu dál a z nabídek jsem si vybral České Budějovice. Jednání s panem (generálním manažerem) Vozábalem bylo věcné, konkrétní a dostal jsem i dobré podmínky. Mluvil jsem i s trenérem Horejšem a líbí se mi jeho filozofie fotbalu. Jsem moc rád, že se přestup do Dynama povedl dotáhnout do úspěšného konce,“ citoval Čoliče klubový web.

K jihočeskému mužstvu přišli na zkoušku také útočník Bastian Ayong z Příbrami a ofenzivní záložník Tomáš Froněk, který naposledy působil v druholigové Chrudimi.