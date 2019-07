V týmu panuje po zápasu s Mladou Boleslaví spokojenost, řekl fotbalista Bohemians Podaný

Fotbalisté Bohemians slaví první vítězství v nové ligové sezoně. Pražané ve 2. kole nejvyšší soutěže porazili doma v Ďolíčku Mladou Boleslav 3:0. Hlavní postavou zápasu byl záložník Bohemians Jakub Podaný. Ten nejprve krásnou ranou z přímého kopu zvýšil náskok domácích na 2:0 a krátce na to připravil třetí gól pro spoluhráče Petra Hronka. V rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že v týmu nyní panuje spokojenost. Praha 11:19 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Bohemians 1905 slaví gól Jakuba Podaného (uprostřed dole) | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

První zápas v dresu Bohemians v domácím prostředí na stadionu v Ďolíčku a hned výhra 3:0 nad Mladou Boleslaví. Mohlo to být vůbec lepší?

Gólů jsme mohli dát víc. Ze začátku jsme měli rozhodně velké šance, měl jsem tu první, kterou jsem netrefil. Chtěl jsem to dát na první tyč o zem, myslím si, že Honza Šeda by z téhle blízkosti asi nedokázal reagovat. Bohužel jsem netrefil bránu. I z toho důvodu jsem rád, že jsem takhle trefil trestný kop a že jsem se potom podílel na třetím gólu. Takže jsem to trochu odčinil tuhle moji hrubku. 3:0 je pro nás skvělý výsledek.

Jak moc vám pomohl první gól Kamila Vacka, díky kterému jste se dostali do vedení už ve 4. minutě?

Obrovsky. Šlo o to, kdo z nás dá první gól, protože, jak říkám, šancí jsme měli hodně. Naštěstí to dal Kamil. Myslím si, že to byla asi nejmenší šance z těch, které jsme předtím měli. To tak někdy bývá. Kamil to skvěle vyřešil a ten gól byl důležitý. A ty dva góly do šatny, to je jako z pohádky. To samozřejmě každému pomůže jít do druhého poločasu s tímto velkým náskokem.

Když se vrátím k vašemu gólu z přímého kopu, tak jste stál u míče vy a Josef Jindřišek. Nebál jste se, že vám to třeba vezme, že to bude chtít vzít na sebe, nebo jste byli domluvení, že to budete kopat vy?

Říkal jsem hned, že bych si to vzal, protože tuhle pozici mám relativně rád. Myslím si, že to z téhle pozice umím kopat. Ale Pepa to chtěl kopat taky, nechal jsem ho to postavit, ale potom, když jsem viděl, jak je to daleko, tak jsem si na to věřil. Na poslední chvíli mi tam ještě vběhnul Michal Šmíd s obránce, takže jsem si ho posílal na druhou stranu, protože jsem se bál, že by mi do toho mohl ten obránce skočit. Naštěstí mě to nechal Pepa kopat a myslím si, že tentokrát to bylo dobré rozhodnutí.

Na úvod jste měli poměrně těžký los, první kolo utkání v Jablonci, teď domácí zápas s Mladou Boleslaví. Máte ze dvou kol tři body. Panuje spokojenost?

Po prvním kole, když pominu, že jsme prohráli, tak panuje spokojenost, protože první zápas už zvrátit nemůžeme a teď jsme vyhráli 3:0, což je fajn.