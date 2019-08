Je krásné to takhle otočit a vyhrát, řekl po zápase s Olomoucí střelec vítězného gólu Bohemians Bartek

Dlouho to v Ďolíčku vypadalo na průměrný fotbalový zápas, nakonec ale diváci ve Vršovicích viděli zatím jedno z nejhezčích utkání aktuální ligové sezony. Bohemians v 6. kole proti Olomouci smazali dvougólové manko a nakonec díky gólu Bartka v poslední minutě nastavení slavili vítězství 3:2. Praha 7:08 18. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Bohemians se radují z rozhodujícího gólu Davida Bartka | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Je to takový nejeuforičtější gól. Dát za stavu 2:2 gól v nastavení je krásný pocit. Fanoušci nepřestali fandit za stavu 2:0, což je úplně skvělé. S každým gólem se to stupňovalo. Je krásné to takhle otočit a vyhrát. Myslím si, že si o tom budou fanoušci ještě celý týden povídat,“ řekl Radiožurnálu po utkání šťastný hrdina Bohemians obránce David Bartek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vlastní gól, penalta, krásný přímý kop i málo vídaný obrat ve skóre. To všechno se odehrálo v zápase Bohemky s Olomoucí. Více si poslechněte v reportáži Lukáše Michalíka

Ještě po 60 minutách hry Pražané se Sigmou prohrávali na svém hřišti 0:2. Pak ale přišla 62. minuta, Jakub Podaný se postavil k přímému kopu a podobně jako ve 2. kole proti Mladé Boleslavi zakroutil míč přímo do horního růžku soupeřovy branky.

Bohemians otočili zápas proti Olomouci, Petržela zařídil dvěma góly výhru Slovácka nad Příbramí Číst článek

Právě kontaktní gól dvaatřicetiletého obránce byl podle domácího trenéra Martina Haška klíčovým momentem obratu Bohemians. „Ten gól nastartoval jak hráče na hřišti, tak obecenstvo, naše diváky, kteří logicky za stavu 2:0 byli v útlumu a najednou začali vypadat dobře pohybově. To byl klíčový moment tohoto zápasu,“ popsal Hašek.

Zatímco v minulé sezoně se Bohemians v Ďolíčku nedařilo a za celý ročník doma vyhráli jen dvakrát, v aktuální sezoně Pražané na svém hřišti ještě neprohráli a před vlastními fanoušky získali ze tří utkání hned sedm bodů.

„Loni jsme udělali rekordní počet bodů venku a vždycky jsem říkal, že bych ty body venku vyměnil za body doma, protože fanoušek přijde sem a chce vidět vítězství, chce vidět co nejlepší výkon, chce zažít ty emoce. Samozřejmě chceme dělat body i venku a věřím, že nějaké body z venku taky přivezeme. Ale pokud bychom je měli dělat někde, tak určitě ať je děláme doma,“ dodal po ligové výhře nad Olomoucí trenér Bohemians Martin Hašek.

Na dobrou noc přinášíme radost z kabiny po famózním obratu s @SKSigmaOlomouc #BOHOLO pic.twitter.com/wrBGKap5MY — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) August 17, 2019