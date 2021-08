Cítím, že jsme vyhrát mohli, komentuje remízu se Spartou autor první branky Bohemians Dostál

Bitva Sparty s Bohemians tentokrát vítěze neměla. Tradičně vypjatý zápas dvou pražských klubů skončil ve čtvrtém kole fotbalové ligy remízou, i když hráči Bohemians cítí, že byli k vítězství blíž.

„No, tak to byla velká šance. My jsme tam nějak propadli ve středu hřiště, oni byli najednou tři na dva a řešili to výborně. Tohle byla otázka centimetrů, kdyby to šlo níž, tak to mohl být gól kola a my bysme třeba byli ti smutní,“ obránce Bohemians Martin Dostál mohl jen doufat, že střela sparťanského útočníka Hložka nespadne do sítě. Tím by mu totiž zkazila slibně rozehraný večer.

Dostál v prvním poločase zblízka dorazil míč do sítě a Bohemians vedli, a odejít nakonec jen s bodem, to je pro něj navzdory Hložkově šanci za nerozhodného stavu nepřijatelné

„Výsledek 1:1 se Spartou, je celkem fajn, ale postupem času si myslím, že ten bod asi doceníme víc. Teď ve mně převládá trochu zklamání, že ty body nejsou tři. Byla tam spousta situací, které jsme mohli dohrát líp. Trochu cítím, že jsme vyhrát mohli.“ Doplnil Dostál.

Sparta se na zápas kouká stejně, ale prostřednictvím svého kouče Pavla Vrby, lituje nepovedené první půle.

„To byl důvod, proč jsme nevyhráli. Samozřejmě, že když budu porovnávat první a druhý poločas, tak je to nesrovnatelné. Ta naše hra byla strašně pomalá, obrovské ztráty, soupeř tam měl několik závarů a my mohli prohrávat víc, než 1:0,“ myslí si sedmapadesátiletý trenér o prvním poločase z pohledu Sparty.

S ohledem na průběh sobotního utkání a hlavně počet neproměněných šancí na obou stranách, tak sparťanský kouč zhodnotil remízu jako zaslouženou.

„Na to si asi budou stěžovat oba dva mančafty. Kdyby byly produktivnější, tak to mohlo skončit 5:5. Byl to spravedlivej výsledek, protože první poločas byla lepší Bohemka a ve druhém poločase my.“ Bilancuje Pavel Vrba první ztrátu ligových bodů.

Fortuna liga (PLATNÉ K 15. 8. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 4 3 1 0 11:3 10 2. Slavia 3 3 0 0 6:1 9 3. Plzeň 3 3 0 0 6:3 9 4. Ostrava 3 2 0 1 8:3 6 5. Slovácko 3 2 0 1 3:2 6 6. Zlín 4 2 0 2 7:8 6 7. Olomouc 3 1 1 1 8:8 4 8. Ml. Boleslav 4 1 1 2 5:5 4 9. Č. Budějovice 4 1 1 2 5:7 4 10. Jablonec 3 1 1 1 3:5 4 11. Hr. Králové 3 0 3 0 3:3 3 12. Bohemians 1905 4 0 3 1 5:6 3 13. Pardubice 3 0 2 1 5:6 2 14. Karviná 4 0 2 2 5:8 2 15. Liberec 3 0 1 2 1:7 1 16. Teplice 3 0 0 3 1:7 0