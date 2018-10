‚Byl protivnej, ale nedal jsem mu možnost odejít.‘ Trenér Hašek střídal zraněného syna až v poločase

Na už tak rozsáhlou marodku fotbalových Bohemians přibyl další hráč. Martin Hašek mladší bude podle prvních prognóz chybět několik týdnů. I s bolestivě zraněným ramenem ovšem v ligovém zápase proti Plzni dokázal odehrát víc než dvacet minut a přispět k cenné remíze 2:2. Praha 7:39 20. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Hašek starší, trenér Bohemians | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Bohemians se proti Plzni dostali do vedení z penalty, kterou rozhodčí odpískal po faulu na Martina Haška mladšího. A právě tehdy se klíčový záložník vršovického týmu zranil.

Plzeň si odváží z Ďolíčku Bohemians pouze bod za remízu 2:2 Číst článek

„Od toho penaltového okamžiku chtěl vystřídat, já jsem střídat nechtěl, protože jsem věděl, že bez něj budeme mít problém. Nedal jsem mu možnost odejít, tak tam musel zůstat. Byl tam až do poločasu, doufal jsem, že najdeme řešení,“ vysvětloval na Radiožurnálu trenér Bohemians a otec zraněného záložníka Martin Hašek starší.

„Ověřil jsem si u doktora, jestli se to může zhoršit. Řekl, že je tam velká bolest, ale zhoršit se to nemůže. Martin už byl protivnej, chtěl hodně vystřídat, ale věděl jsem, že máme obrovský problém, když půjde dolů,“ dodal Hašek starší.

Z lavičky náhradníků všechno sledoval Dominik Mašek. Právě on byl totiž připravený naskočit v případě potřeby do hry.

„Bylo vidět, že ho ta ruka hodně bolí, ale trenéři s doktorem chtěli počkat ještě do poločasu, jestli by s tím mohli něco udělat. Ale nešlo to, tak museli jít dolů. Já jsem byl připravený zaskočit. Je škoda, že se zranil, ale to je fotbal,“ přidal svůj pohled fotbalista, který pak naskočil do druhého poločasu.

Poprvé stoprocentně připravený

Hašek junior nakonec vydržel na hřišti se zraněným ramenem až do přestávky přes dvacet minut. Byť si několikrát říkal o střídání hodně hlasitě.

„Když si ruku nějak zafixoval, tak to šlo, ale když se dostal do pohybu, píchlo ho tam tak, že šel do negace. A já byl ten, kdo ho nevystřídal, tak do mě šel. Ale pak to zase na chvíli přestalo bolet, tak běhal a nic neříkal,“ vysvětloval Hašek starší.

Nakonec si ještě posteskl, že o staršího ze svých synů v kádru zase přišel: „Poprvé byl stoprocentně připravený, zdravý a natrénovaný. A vydrželo to 24 minut, to je problém.“

Hašek mladší stihl kvůli zdravotním problémům odehrát v tomto ligovém ročníku v základní sestavě jen šest zápasů. A další bude moct přidat zase až za pár týdnů.