‚Snad se rozhodne na hřišti.‘ Fotbalisté Boleslavi a Bohemians spekulace o ukončení soutěže neřeší

Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli úvodní finále nadstavbové části o Evropu nad Bohemians 3:0. Tím si vytvořili slibnou výchozí pozici pro odvetu. Má to ale jeden háček. Pokud by se totiž kvůli koronavirové epidemii v Karviné liga nedohrála, anulovaly by se také výsledky nadstavby o Evropu a o účasti v pohárech by rozhodovala ligová tabulka.

„My chceme hrát nejlépe, jak to jde, tímhle se vůbec nezabýváme. To nemělo s naším výkonem nic společného,“ nehledal výmluvy trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Mladé Boleslavi skvěle rozehráli dvojzápas s Bohemians. Více v příspěvku Pavla Petra

Informace o možném budoucím scénáři se dostala také do kabiny Klokanů. Stoper Lukáš Hůlka takovou zprávu vůbec nechtěl řešit. „Věřím tomu, že budeme mít příležitost odvetu odehrát. Abychom to měli ve svých rukách a nemuseli jsme spekulovat. Doufám, že se rozhodne na hřišti.“

V tom měli jasno po prvním finálovém zápase, bez ohledu na jeho výsledek, zástupci obou týmů.

„Klukům jsem říkal, že od té doby, co jsme na jaře začali hrát, jsou neustále nějaké spekulace. My jsme od toho, abychom hráli a připravovali se na další utkání. Co se bude dít, to neovlivníme,“ řekl kouč vítězné Mladé Boleslavi Jozef Weber.

„Co se děje v Karviné, je hrozné a rozumím, že skupina o záchranu je v ohrožení a asi se dohrávat nebude. Zdravotní stránka a prevence ochrany lidských životů je na prvním místě, ale v našem případě nevidím důvod, proč by se to nedohrálo,“ dodal střelec třetí boleslavské branky Jakub Fulnek.

Odveta na hřišti Bohemians by se měla hrát v úterý 7. července.