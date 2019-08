Měl jsem nabídky z Belgie, Řecka a Norska, ale Slavii nepřišly atraktivní, řekl stoper Bohemians Pokorný

Fotbalista Lukáš Pokorný v minulé sezóně pomohl Bohemians k ligové záchraně. Jak přiznal v rozhovoru pro Radiožurnál, v létě doufal v přestup do zahraničí, ale nakonec se znovu vrátil do vršovického Ďolíčku. A hned po pár dnech nastoupil v základní sestavě, aby pomohl k remíze 0:0 proti Plzni. Praha 8:23 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání fotbalové ligy mezi Bohemians a Plzní | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Při své obnovené premiéře v zelenobílém dresu jste hned pomohl k čistému kontu a zisku bodu s favorizovanou Plzní. Jaký to byl zápas?

Plzeň přijela po nevydařené kvalifikaci o Ligu mistrů. Pro nás to byl jeden z top zápasů podzimu, chtěli jsme do toho dát všechno a bylo to i vidět. Byli jsme pro Plzeň první poločas hodně nechutný, nehrálo se jim dobře. Druhý poločas už se projevila jejich kvalita a možná i náš přílišný respekt a strach, abychom výsledek udrželi.

Plzeň hrála šesté utkání během 22 dní, ale nezdálo se, že by na ní byla ve druhém poločase znát únava.

Je to pořád začátek sezony. Když jsme měli takhle nabitý program s Libercem, tak jsem byl vždycky unavený na začátku zápasu, než se člověk rozhýbe a nastartuje tělo. Druhé poločasy už pro mě byly lepší. Nemyslím si, že to pro ně byla nějaká nevýhoda, v Plzni jsou na to navíc zvyklí.

Dres Bohemians už jste oblékal v minulé sezoně, teď jste se ze Slavie vrátil na další roční hostování. Zvažoval jste i jiné varianty?

Se Slavií jsem byl domluvený, že počkám na něco ze zahraničí. Nabídky na Slavii přišly, ale Slavia je poslala ze stolu, nebyly pro ně atraktivní. Trochu mě to mrzelo, chtěl jsem ještě něco v zahraničí vyzkoušet a ty nabídky se mi líbily. Ale jsem stále hráčem Slavie, takže s tím nemůžu nic moc dělat.

Nakonec jste se tedy vrátil do známého prostředí.

Byl jsem neustále v kontaktu s panem Haškem, věděl jsem, že o mě stojí. Byl se mnou trpělivý, dal mi šanci počkat na nabídky ze zahraničí, a když už jsem viděl, že je to nepravděpodobné, tak jsem se mu ozval a on mě vzal. Čekal na mě, za to jsem mu hrozně vděčný. Bohemka pro mě byla v tuhle chvíli v Čechách jediná varianta.

Můžete prozradit, které zahraniční týmy o vás měly zájem?

Byly to týmy z Belgie, Řecka a Norska. Nevyšlo to, ale nijak se tím nebabrám, jsem rád, že jsem tady. Zase jsem měl jinou přípravu, protože jsem nebyl v žádném týmu. Spolupracoval jsem s kondičním trenérem Dominikem Kodrasem a myslím, že jsem připravený nejlépe v životě. Teď mám šanci to zúročit v Bohemce.

Takže pro vás nebyl problém naskočit až ve čtvrtém ligovém kole?

Byl to nezvyk, protože jsem byl asi jen dvakrát nebo třikrát na hřišti. Předtím jsem byl většinou v posilovně, někde běhal, skákal a jen občas trénoval s béčkem Slavie. Byl to skok do vody, trenér mě do toho hodil, ať plavu. Spoléhal, že to zvládnu svou zkušeností, a věřím, že jsem ho nezklamal. Od toho se můžu odrazit a doufám, že to bude ještě lepší.