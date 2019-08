Bohemka se proti nám vždycky zvláštně vyhecuje, řekl plzeňský trenér Vrba po bezgólové remíze

„Bohemka se proti nám vždycky zvláštně vyhecuje. Určitě má obrovskou motivaci, je to pro ně možná zápas sezony, alespoň mně to tak vždycky připadá. Fanoušci je podporují, nechtějí vidět prohru svého mužstva. Zápas byl bojovný, Bohemka ho odmakala a domácí si za to nasazení bod prostě zasloužili,“ prohlásil pro Radiožurnál trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba.

Západočeši už potřetí v řadě nedokázali ve vršovickém Ďolíčku vyhrát. Plzeňský záložník Dominik Janošek si ale nemyslí, že by za to tentokrát mohl náročný program v úvodu sezony.

„Všechny týmy to tady mají těžké. Nemyslím si, že by to na nás nějak dolehlo, před utkáním jsme dobře zregenerovali,“ řekl jednadvacetiletý záložník.

Během úvodních 22 dnů sezony už fotbalisté Plzně odehráli šest zápasů. Na hřišti Bohemians ale stejně jako v úterní kvalifikaci Ligy mistrů při porážce 0:4 na půdě Olympiakosu Pireus nedokázali skórovat.

„Když je to tři dny a zápas, tak není problém, to spíš když jsou dva dny a zápas. Naopak si myslím, že jsme tempo stupňovali a v závěru zápasu jsme na tom byli lépe než Bohemka. Nedokázali jsme ale žádnou situaci zúročit v gól,“ řekl Vrba.

Po první bodové ztrátě v domácí soutěži čeká Západočechy už ve čtvrtek úvodní duel třetího předkola Evropské ligy v Bruselu proti Antverpám.