Vstoupí končící majitel Trnavy do Bohemians? ‚Ne jako akcionář,‘ říká Hoftych

Fotbalový klub Spartak Trnava zažívá jeden z nejúspěšnějších roků ve své historii. Na jaře oslavil po dlouhých 45 letech slovenský titul, v létě pak poprvé postoupil do evropských pohárů. Od včerejška je ale všechno jinak - slovenský klub bude po podzimu bez trenéra, generálního manažera i majitele. Trnava, Praha 14:53 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Končící majitel Spartaku Trnava Vladimír Poór | Zdroj: www.spartak.sk

Manažer Pavel Hoftych a trenér Radoslav Látal oznámili, že po podzimu v klubu končí. Oficiálně z ekonomických důvodů v klubu, jeho neshodám s městem a ztrátě motivace. Později se k české dvojici přidal i sám majitel klubu Vladimír Poór, který jako jeden z hlavních důvodů uvedl rovněž ztrátu motivace.

‚Jsou tu nesmiřitelné skupiny, moje práce je zbytečná.‘ V Trnavě končí manažer Hoftych i kouč Látal Číst článek

Z pohledu českého fanouška je zajímavá informace, že by Vladimír Poór mohl zamířit do pražských Bohemians 1905.

„Komunikuji s Dariuszem Jakubowiczem, majitelem Bohemians, na téma možné podpory pana Poóra směrem do Bohemky. Snažíme se, aby se dvě strany nějak spojily,“ řekl Radiožrnálu Pavel Hoftych.

„Pan Poór dal jasně najevo, že by to nebylo o akcionářském vstupu, ale o sponzorské podpoře nebo příchodu hráčů, který by financoval,“ dodal.

Ředitel pražských Bohemians Darek Jakubowicz potvrdil, že s Pavlem Hoftychem o případné pomoci Vladimíra Poóra mluvil. Zatím ale pouze nezávazně.

„Pan Poór samozřejmě nějaké peníze má, takže finančně by pomoci mohl, ale zatím jednání neprobíhají. Občas se potkávám s Pavlem Hoftychem a řešíme nějaké možnosti, ale nikdy jsme nebyli konkrétní,“ prohlásil ředitel klubu a syn jeho majitele.

V Trnavě ztratil Vladimír Poór chuť a motivaci, jak zdůraznil při oznámení svého odchodu. Naopak na Bohemians 1905 se Vladimíru Poórovi podle Pavla Hoftycha líbí, jak klub z pražských Vršovic funguje.

„Bohemka je mu sympatická tím, že se to tam dělá srdcem. Je to tradiční pražský klub, navíc v Čechách má nějaké obchodní aktivity,“ naznačil Pavel Hoftych.

Sám odcházející sportovní ředitel Trnava svůj případný návrat do Bohemians momentálně vyloučil. Trenér Martin Hašek i sportovní ředitel Miroslav Držmíšek podle něj odvádějí dobrou práci, takže Hoftych necítí, že by klubu za současné situace nějak výrazně pomohl.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 27. 11. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 16 13 1 2 40:12 40 2. Plzeň 16 11 3 2 23:14 36 3. Sparta 16 9 4 3 28:12 31 4. Jablonec 16 9 3 4 33:14 30 5. Zlín 16 9 3 4 24:14 30 6. Ostrava 16 8 3 5 21:15 27 7. Liberec 16 6 6 4 16:14 24 8. Ml. Boleslav 16 6 3 7 32:30 21 9. Opava 16 5 2 9 20:25 17 10. Bohemians 1905 16 4 5 7 18:25 17 11. Teplice 16 4 4 8 17:24 16 12. Příbram 16 4 4 8 21:39 16 13. Slovácko 16 5 0 11 18:29 15 14. Olomouc 16 4 3 9 16:30 15 15. Dukla Praha 16 4 2 10 14:31 14 16. Karviná 16 3 2 11 20:33 11