Pokorný z Bohemians: Počítali jsme, že budeme mít minimálně sedm bodů. Máme co napravovat

Fotbalisty Bohemians čeká v sobotu další ligové utkání. V 6. kole na domácím stadionu v Ďolíčku přivítají olomouckou Sigmu. Obránce Pražanů Lukáš Pokorný před zápasem Radiožurnálu v rozhovoru řekl, že pozitivní nálada v kabině Bohemians nepanuje. Tým totiž doufal, že bude mít skoro jednou tolik bodů, než kolik jich nyní má. Praha 13:27 17. srpna 2019

Bohemians mají po prvních pěti kolech na kontě čtyři body. Jaká nálada panuje v kabině?

Abych pravdu řekl, tak moc pozitivní není. Bodů jsme chtěli mít víc, počítali jsme, že budeme mít po těch zápasech minimálně sedm bodů. Ale bohužel se nám ty zápasy nepovedly výsledkově a ten poslední v Ostravě i herně. Takže máme co napravovat a rozhodně nejsme tam, kde bychom chtěli být.

Teď vás čeká domácí utkání s Olomoucí. Jak vnímáte právě tohoto soupeře?

Bude to těžký zápas hlavně teď, když vyměnili trenéra. Neříkám, že za pana Jílka hráli špatně, ale hráli fotbal, na který jsme podle mě měli dobré zbraně a docela se nám proti nim dařilo. Teď vyměnili trenéra, pan Látal je takový razantnější, hru zjednodušili, cpou to všechno do vápna, hrají takový jednodušší styl. Bude to hodně podobný zápas jako v Ostravě. Takže čekám opravdu nepříjemného soupeře a úplně jinou Olomouc, než na jakou jsme byli poslední roky zvyklí.

V obraně vás bude čekat spousta soubojů s důraznými útočníky Olomouce, ať už Nešporem, nebo Yunisem. Jak vnímáte ofenzivní sílu Sigmy?

Samozřejmě mají ofenzivní sílu širokou, velkou, ale není to, že bychom se na ně nějak extra připravovali. Je to jako na každý zápas. Minule jsme se připravovali na Smolu a dal nám gól a na další dva přihrál. Většinou to bývá, že když se na něco soustředíme, tak potom to špatně dopadne. Spíš se soustředíme na Olomouc jako na celek.

Bohemians se v této sezoně zatím hodně daří doma. Proti dvěma silným soupeřům – Mladé Boleslavi a Plzni – jste uhráli čtyři body, nedostali ani gól. Čím to je, protože to v minulé sezoně rozhodně nebývalo zvykem?

Je to zvláštní, protože minule jsme jezdili ven a cítili jsme větší šanci vyhrát a teď během měsíce se to obrátilo. Nechci to zakřiknout, doufám, že ta domácí bilance bude pokračovat. Hráli jsme proti Boleslavi a Plzni, to jsou velké týmy a na to se vždycky dá připravit ještě víc. Člověk se chce ukázat a my to teď musíme ukázat ve všech zápasech. Teď je to na nás.