‚Nejdůležitější výjezd od znovuzrození.‘ Fanoušci Bohemians do Ostravy vypravují vlastní vlak

Fotbalové kluby v Česku budou bojovat o postup do finále domácího poháru. Slavia hostí od půl osmé večer Spartu a Bohemians čeká od pěti odpoledne utkání s Baníkem v Ostravě Vítkovicích. Pro fanoušky vršovických klokanů je zápas velkou událostí, a aby se něj i ve všední den dostali v co největším počtu, objednali si speciální vlak. Praha 8:45 24. dubna 2019

Pokud uvidíte na hlavním nádraží v Praze Valašský expres mířící do Žiliny, bude mít nezvykle velký počet vagonů. Ale do šesti z nich si běžnou jízdenku nekoupíte, objednali si je fanoušci Bohemians, tak aby se na semifinále do Ostravy Vítkovic a také z pohárového zápasu dostali.

„Nebyl žádný spoj, který by po skončení zápasu je do Prahy, takže máme šest vagonů, které jsme poměrně rychle vyprodali. Minimálně nás vlakem pojede čtyři sta,“ řekl Radiožurnálu před odjezdem speciálního vlaku Martin Kurka, místopředseda Družstva fanoušků Bohemians.

Od Českých drah si pronajalo největší možný počet vagonů. Ke vstupenkám na pohárový zápas vytiskli i speciální zelenobílé jízdenky se symboly klubu a vlakem s nápisem „Bohemka – Baník a zpět“.

„Tam se svezeme jako přípoj. Odpojí nás v Hranicích na Moravě a dál pojedeme sami. Nazpátek už jedeme úplně sami,“ vysvětluje Kurka.

Cestující vlakem zaplní zhruba polovinu sektoru pro hostující vlajkonoše, i tak půjde o jeden z největších organizovaných zájezdů od záchrany klubu fanoušky.

Jen v červnu roku 2007 vyrazilo společně na utkání Bohemians víc lidí. Na hřiště HFK Olomouc tehdy vezlo příznivce vršovických klokanů 12 autobusů.

„Od znovuzrození v roce 2005 je to náš úplně nejdůležitější výjezd. Možná bych ho srovnal s výjezdem do Olomouce, který nás vracel do první ligy,“ potvrdil Martin Kurka z vedení Družstva fanoušků Bohemians.

A velká událost je to i pro klub. Tak daleko se ještě v domácím poháru v éře České republiky nikdy před tím nedostal. Zápas Bohemians ve Vítkovicích začíná v pět hodin odpoledne, v půl osmé je na programu semifinálové derby mezi Slavií a Spartou.

Klokani ve formě. @bohemians1905 vyhráli 3 z posledních čtyř zápasů, @tkohout přišel pogratulovat přes mříže kurníku hostí a bleskurychle se vyprodal a přeprodal vlakový výjezd na Baník. Na semifinále Mol Cupu poskáče 400hlavé stádo.

Hezká neděle #bohjab pic.twitter.com/sOe2EuWlp5 — Vojtěch Man (@VojtechMan) 21 April 2019