Už když byl mladý, tak vykazoval vůdcovské schopnosti, říká o novém kapitánovi reprezentace Šilhavý

Česká fotbalová reprezentace věří ve zlepšení. Poslední zápasy totiž skončily porážkou, a hlavně výkony rozhodně nebyly ideální. K týmu pak nastoupil nový trenér Jaroslav Šilhavý, kterého čeká premiéra v zápase Ligy národů na Slovensku. A jako kapitána si vybral zkušeného záložníka Bořka Dočkala, jednoho z možných vůdců týmu. Trnava 9:20 13. října 2018

„Není to něco, nad čím bych přemýšlel, že bych se vědomě chtěl do nějaké takové role stavět. Chci být přirozený a jednat tak jako vždycky jednám. Když uvidím, že skupina bude chtít jít stejnou cestou, tak jsem ochotný se té role zhostit,“ vyprávěl Bořek Dočkal ještě ve chvíli, kdy nevěděl, že ho trenér Jaroslav Šilhavý navrhne za kapitána.

Důležitá byla i víc než 10 let stará zkušenost nového kouče národního týmu ze společné práce v Kladně.

„Znám ho už hodně dlouho. Už když byl mladý, tak vykazoval vůdcovské schopnosti. Nebál se na hřišti i mimo něj vyjádřit svůj názor,“ vzpomíná Jaroslav Šilhavý na začátky Bořka Dočkala, který je výrazným hráčem.

A teď budou potřeba nejen jeho fotbalové schopnosti, musí ukázat i roli lídra. Nesmí ale zůstat sám.

„Nemyslím si, že by se český národní tým měl spoléhat na to, že se objeví jeden dva typy hráčů, kteří v sobě budou mít lídroství a vezmou to na sebe. Myslím si, že tahle generace je jiná. Každý to musí v sobě se snažit hledat,“ zdůrazňuje nový kapitán české fotbalové reprezentace důležitost tzv. týmového ducha.

„Jak já to vnímám uvnitř skupiny, ta se mi zdá, že se tady tvoří nějaké jádro, že jsou tady kluci, kteří v sobě nějaké vůdcovské schopnosti mají. Taky se profilují lidi, kteří budou schopní to na sebe vzít,“ doufá Dočkal.

Jedním by měl být i nový kapitán Bořek Dočkal. Ukázat se to ale musí v klíčových okamžicích hlavně na hřišti.