Přehnaně reagují a milují velké příběhy, popisuje svoje zážitky ze zámoří Bořek Dočkal

Na sraz národního týmu nikdo necestoval z větší dálky, Bořek Dočkal dorazil až z Philadelphie, kde zažívá skvělou sezonu. Posbíral nejvíc asistencí z celé ligy, po nepovedeném angažmá v Číně fotbalově pookřál, a navíc poznává, co všechno se skrývá pod pojmem americký sen. Praha 14:29 10. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bořek Dočkal s dresem Philadelphie Union | Foto: Philadelphia Union

„Jak se občas díváme na americké filmy a občas se nám tam zdá něco přehnaného. Oni ale přesně takhle přehnaně reagují a milují velké příběhy,“ popisuje pro Radiožurnál život v USA Dočkal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalový záložník Bořek Dočkal se kvůli reprezentačním povinnostem ´na skok´ vrátil domů ze zámoří. Tam se mu víc než daří

Těžko říct, jestli je i Dočkalův příběh o sedmnácti gólových přihrávkách dostatečně americký, i díky narození syna a složitějšímu návratu na fotbalové výsluní by ale mohl chytnout za srdce nejednoho fanouška, a není zapotřebí žádné fikce ani nastrčených kaskadérů.

Český záložník ve Spojených státech ožil. Je jednou z hvězd tamní ligy, i když nevystupuje jako nesmrtelný superhrdina. Ostatně, tím je v zámořské soutěži někdo jiný, Zlatan Ibrahimović.

„Jim se líbí Zlatan. Ten tam do toho přesně zapadl. Oni přesně potřebují člověka, co říká takové jako by nesmysly. Všem se to líbí, že tam je někdo s takhle prořízlou pusou. On má vždycky za sebou nějaký příběh,“ myslí si český záložník.

'Najde se pořád dost lidí, kteří fotbal mají rádi'

Švédský útočník sám sebe nazývá bohem, a je jedním z těch, kteří se vším všudy pozvedávají úroveň americké MLS.

Boček Dočkal přidal v MLS další asistenci, i díky němu postoupila Philadelphia do play-off Číst článek

Přestože je třeba ve Philadelphii stále mnohem těžší sehnat vstupenky na basketbalové nebo basebalové zápasy, fotbal v zámoří prý už dávno není pomalým, nudným a nepříliš atraktivním sportem.

„Jsou tam pořád větší sporty, s delší tradicí a historií. Nemůžeme taky čekat, že třeba v Čechách se dostane florbal na první místo. Amerika je velká multikulturní země, takže se tam pořád najde dost lidí, kteří fotbal rádi mají,“ domnívá

Sláva MLS není v jiných koutech světa kdovíjaká a ve snaze dosáhnout až do Evropy jako by se spíš topila v Atlantiku. Zato je stále populárnější v zemi, ve které se podle mnohých dá žít americký sen. I když i ten může mít drobné nedostatky.

„Všichni říkají, že se v Americe daleko líp žije, že je to tam víc free a otevřené. Ze začátku jsem ale takový pocit neměl. Přišlo mi, že jsem se pořád musel prokazovat. Američani mi pak řekli, že než byl Trump, tak to bylo trochu jiné,“ dodává Dočkal.