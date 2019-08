Do zimní přípravy chci být plnohodnotně nachystaný, říká zraněný fotbalový reprezentační kapitán Dočkal

Sparťanský fotbalista Bořek Dočkal věří, že by se po dvou operacích achilovky mohl naplno zapojit do zimní přípravy. Třicetiletý reprezentační kapitán bere vážné zranění i jako výzvu poprat se o návrat na trávníky a nepřipouští si, že by se už nemusel dostat do dřívější formy. Praha 15:22 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Bořek Dočkal ze Sparty | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dočkal se v únoru vrátil do pražské Sparty, ale stihl odehrát jen tři ligové zápasy, než se zranil. V květnu absolvoval první operaci achilovky a v červenci musel na druhý zákrok.

„V hlavě mám, že bych chtěl být do zimní přípravy připraven. Ale první vyšetření po operaci mě teprve čekají, ta budou důležitější, než jaký plán mám v hlavě. Jak jsem se hodně mýlil v prvním odhadu, můžu se hodně mýlit i v druhém,“ řekl Dočkal pro web Sparty.

„Ale jak jsem to konzultoval s lidmi, tak pokud půjde vše podle předpokladů, budu pracovat na tom, abych byl plnohodnotně nachystaný do zimní přípravy. Samozřejmě u výronu se můžete splést o týden dva, u tohohle zranění řádově o měsíce. Psychika je u tohohle důležitá, proto si nechci dát do hlavy nějaký pevný cíl, abych z toho pak nebyl špatný, kdybych viděl, že to nestíhám. Jde hlavně o to dostat se do stavu, že budu schopný se vrátit. Plus minus měsíc tak zásadní roli nehraje,“ dodal Dočkal.

Původně byl přesvědčený, že se po první operaci vrátí v průběhu podzimu. „Po první operaci jsem byl nastavený tak, že nebudu mít volno po sezoně, budu chodit na procedury a budu se snažit co nejvíc urychlit hojení. Možná jsem měl víc odpočívat, ale to už nikdo nezjistíme. Když se pak po měsíci a půl zjistilo, že noha je v horším stavu než před první operací, byla to pro mě velká rána. Byl jsem nějak nastavený, měl jsem v hlavě, že během podzimu budu na hřišti, a najednou přišel šok,“ řekl Dočkal.

„V mém těle asi běželo několik drobných zranění současně. Když jsme se na to zpětně koukali s doktory, nejspíš se stalo to, že první zákrok nepomohl k tomu, aby se zastavil proces degenerace tkáně. Navenek to vypadalo dobře, všichni mě chválili, jak se dobře hojí jizva. Ale vevnitř to neběželo tak, jak mělo. Nikomu to nevyčítám, všichni dělali pro můj brzký návrat maximum, ale sešlo se prostě hodně faktorů a takhle to dopadlo,“ konstatoval Dočkal.

Věří, že se mu povede dostat do dřívější formy. „Doufám, že to zvládnu tak, abych byl na hřišti a nebyl sám ze sebe zklamaný. Neumím si úplně představit, že by se hráč musel vyrovnávat s tím, že už není schopen se dostat na úroveň, na jakou byl zvyklý. Ale zase to beru tak, že jsem měl štěstí, že jsem se až do pokročilého fotbalového věku dostal bez větších problémů. Na každému se to poštěstí. Mě to potkalo až teď,“ uvedl Dočkal.

„Nechci se dopředu vzdávat, beru to jako výzvu nějak se s tím poprat. Málokdo má štěstí, aby se mu to vyhnulo v kariéře. Beru to tak, že by to ode mě byla slabost od toho utíkat při prvním takovém problému,“ dodal.