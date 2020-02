‚Můj výkon byl stejně nevýrazný, jako ten týmový.‘ Dočkal se vrátil po zranění, spokojený ale nebyl

Do ligového zápasu nastoupil téměř po roce, návrat do nejvyšší soutěže ale fotbalistovi Sparty Bořku Dočkalovi pořádně zhořkl. Pražané totiž do jarní části soutěže vstoupili matným výkonem a domácí porážkou 0:2 s Libercem. Po utkání si tak Letenští museli vyslechnout pískot nespokojených fanoušků.

