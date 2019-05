To, co si dovolil Antonín Panenka, nikdo před ním nedokázal, vzpomíná fotbalová legenda Vencel

Málokterý fotbalový brankář zanechal v československé fotbalové historii tak výraznou stopu jako Alexander Vencel. V historii československé ligy je brankářským rekordmanem, přesně před 50 lety navíc vyhrál Pohár vítězů pohárů. „Cesta do finále tehdy nebyla lehká,“ vzpomíná na Radiožurnálu Alexander Vencel na legendární vítězství nad Barcelonou. Praha 20:34 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexander Vencel | Zdroj: Profimedia

Před finálovým zápasem si československých fotbalistů nikdo nevšímal. O to sladší bylo konečné vítězství nad zdánlivě neporazitelnou Barcelonou. „Když jsme vyhráli, trenér tak dlouho plakal, že jsme ho nemohli utišit,“ vzpomíná bývalý brankář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak vzpomíná na slavné fotbalové roky 1969 a 1976? Poslechněte si rozhovor s Alexandrem Vencelem

V dnešní době je podobný úspěch českého fotbalového klubu něčím nepředstavitelným. „Tenkrát se ve Slovanu sešlo skutečně silné mužstvo,“ připomíná Alexander Vencel. „V té době se nedalo odejít do zahraničí, mužstvo proto hrálo několik let pohromadě. Možná i díky tomu přišel tenhle velký úspěch,“ dodává Vencel.

A jakou tehdy hráči za tohle obrovské vítězství získali odměnu? „Dostali jsme čestné občanství v asi třiceti slovenských městech. Z prémie nám pak zůstalo asi 4600 korun československých,“ přibližuje Vencel.

Společný úspěch z roku 1976

Dodnes je Alexander Vencel (vedle Josefa Čapkoviče) jedním z pouze dvou československých fotbalistů, kteří vyhráli některou z evropských klubových soutěží a k tomu i velký mezinárodní turnaj. V roce 1976 byl totiž členem týmu, který získal na mistrovství Evropy zlato.

„Bylo to dílem neuvěřitelně silného kolektivu, který se podařilo dát dohromady. Ani jeden hráč nemyslel na svůj úspěch, všichni mysleli na společný úspěch. Finále, to byla báseň. Nebyli jsme favoriti, ale měli jsme pocit, že to nemůže dopadnout špatně,“ vzpomíná brankář, který se mistrovství zúčastnil jako náhradník.

Celé finále pak rozhodla slavná penalta Antonína Panenky. „To, co si Tonda Panenka dovolil, nikdo před ním nedokázal. Bylo to překrásné,“ říká o legendární trefě československý fotbalový brankář Alexander Vencel.