Brazilci poprvé trénovali v Edenu. ‚Budou dominantní,‘ tuší čeští reprezentanti

Cláudio Taffarel, světový šampion z roku 1994, byl brankářem a teď má gólmany na starosti jako trenér. Postavil jim do cesty překážky a ještě na ně pálí jednu přesnou ránu za druhou, později pomůcky uklidí a střílí z větší vzdálenosti. Jen málokdy se zastaví na delší dobu.

Velké hvězdy Liverpoolu a Manchesteru City Alissona a Edersona za dobrý zákrok občas pochválí. „Pro mě je Alisson jasná jednička. Chytá výborně a hraje nohama. Ederson má rozehrávku nohama taky fantastickou, ale sleduji Alissona,“ řekl Radiožurnálu velký obdivovatel brazilské brankářské školy Ondřej Kolář, gólman Slavie a české reprezentace.

Že to s míčem umějí i fotbalisté v poli je vidět při různých cvičeních na jednotlivých stanovištích, při týmovém bagu i při fotbalu na zmenšeném hřišti v jednom z obdélníků.

„Brazilci určitě nedisponují takovou fyzickou silou jako Angličané. Ale o to jsou lepší na míči, budou chtít hodně držet balon na zemi, možná i obehrávat,“ tuší obránce Ondřej Čelůstka. „Budou dominantní na balonu a budou nás chtít prokombinovat. Musíme na ně vletět a ne čekat, až dají gól,“ dodává Filip Novák.

Balón po povrchu při tréninku neskákal, ale spíš se po něm klouzal jako by byl k trávě přilepený. „Nesleduju hráče, ale míč, jak jezdí. Je důležité, aby neskákal,“ prozradil Tomáš Bareš, který se stará o trávník v Edenu. A protože je nový, zatím na něm hrály jen ženy Slavie zápas Ligy mistrů, sleduje při tréninku Brazilců, jak se na hrací ploše míč chová.

Výprava za podpisy

Brazilci ale poutají pozornost nejen na hřišti. Jejich návrat do Prahy po 63 letech je výjimečnou příležitostí pro fotbalové fanoušky. A nejen pro ty, kteří je chtějí vidět hrát na vlastní oči, ale také pro sběratele podpisů včetně několika zahraničních.

Polák Sebastian ukazuje album, do kterého si nalepil čtyři kartičky od každého hráče, jindy si jich nachystá i osm, ale získat autogramy od Brazilců je prý velmi složité. To je ostatně taky důvod, proč se z Wroclawi vydal na pár dní do Prahy.

„S Brazilci to fakt není jednoduché. V roce 2012 byli v Polsku asi osm dní, takže jsme měli dost šancí ulovit jejich podpisy a nakonec mi to celkem vyšlo. Chyběl mi z celého týmu jen jeden hráč. Ale musel jsem stát každý den před hotelem a to vás opravdu vyčerpá. Českou reprezentaci jsme teď zvládli celou během dvou hodin,“ vysvětluje Sebastian, který má ve sbírce už přes tři tisíce podpisů. V současnosti ještě zkouší získat se šálou AC Milán, za který kromě polského kanonýra Piateka hraje i Brazilec Lucas Paqueta a dřív za něj nastupoval jeho reprezentační spoluhráč Thiago Silva.

Další Poláci David s Frankem, kteří jsou z Katovic, na to jdou ještě rafinovaněji: oblékli si žluté dresy brazilského národního týmu. „Jasně, koupili jsme si je kvůli tomu. A doma mám i dres podepsaný od Maradony,“ chlubí se Frank krátce předtím, než předtím, než na letišti začne žadonit o podpisy.

A strategie se vyplatila, i když víc kamarádovi Franka Davidovi, který ukazuje několik autogramů na svém kanárkovém tričku – získal autogram Coutinha, Gabriela Jesus, Casemira… A lovit bude ještě dva dny.

Přípravný zápas Česka s Brazílií začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut v pražském Edenu. Radiožurnál ho odvysílá celý v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne textový online.

14 lovců autogramů (pět z nich dokonce z Polska, další třeba z Břeclavi) a 4 novináři - toť uvítací delegace pro nejslavnější fotbalovou reprezentaci světa. Coutinho, Casemiro, Gabriel Jesus, Arthur nebo Paqueta pár podpisů rozdali, rozhovor žádný pic.twitter.com/wz17rg48ft — Jan Suchan (@jsuchan7) 24 March 2019