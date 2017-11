Brazilské Chapecoense opět mohlo slavit. Rok po tragédii se zachránilo v lize

Ze šatny fotbalového klubu Chapecoense už byl zase slyšet radost a vítězný zpěv, který v lecčem připomínal rok staré oslavy po postupu do finále Copy Sudamericana - jihoamerické obdoby Evropské ligy. Jenomže na souboj o pohárový titul nikdy nedošlo, protože při leteckém neštěstí zemřelo přes sedmdesát lidí včetně většiny kádru. Chapecó/Brazílie 13:38 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se na stadionu Chapecoense rozloučili s fotbalisty, kteří zahynuli při leteckém neštěstí v roce 2016. | Foto: Reuters

Modlitby a oplakávání brzy po neštěstí vystřídala vlna solidarity.

Jihoamerická konfederace udělila Chapecoense pohárový titul bez boje, a to na návrh kolumbijského Atlétika Nacional, jež mělo být soupeřem postiženého brazilského klubu.

Chapecoense ale muselo rychle sestavit nový kádr, aby mohlo nastoupit do nové sezony. V tom mu pomohli soupeři. Konkurentovi nabídli na hostování hráče, kteří teď tvoří většinu soupisky. Na ní jsou napsaní i Alan Ruschel a Neto, kteří nehodu přežili, byť moc nehrají.

„Mým snem bylo stát se profesionálním fotbalistou a hrát na co nejvyšší úrovni. To se mi splnilo. A věřím, že se mi to splní i podruhé. Pořád chci hrát fotbal. Zase chci dělat lidem radost. Nejen fanouškům Chapecoense, ale všem lidem, kteří mi přáli uzdravení,“ líčil nedávno obránce Ruschel, který havárii přežil pravděpodobně jen díky tomu, že si během letu přesedl. V končící sezoně si připsal pět ligových startů.

Chapecoense, které má díky novým sponzorům výrazně vyšší rozpočet než v předchozí sezoně, zpočátku v celostátní brazilské lize body ztrácelo, ale v posledních osmi zápasech neprohrálo.

Poté, co odmítlo nabídku, že by nějakou dobu nemohlo sestoupit, si záchranu uhrálo samo a mohlo spustit oslavy - jako před rokem, než mu radost sebralo letecké neštěstí.